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TOP,Новости,Общество,Туризм

Tez Tour прекращает полеты в Верону, Novaturas – в Бергамо

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Одни из крупнейших туроператоров Tez Tour и Novaturas прекращают полёты в итальянские города Верона и Бергамо.

Компания Tez Tour сообщила, что с учётом ужесточённых рекомендаций МИД отказаться от поездок в регионы Северной Италии в связи с коронавирусом отменены полёты в аэропорт Вероны, запланированные на 29 февраля и на 7 марта.

Купивших путешествие просят обращаться в своё турагентство.

«Путешественникам будет предоставлена возможность выбрать поездку в другом направлении или расторгнуть договор в соответствии с предусмотренными в нём условиями», – говорится в сообщении Tez Tour.

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На сайте компании указано, что находящиеся на горнолыжных курортах Италии 29 февраля смогут вылететь из Вероны в соответствии с графиком.

Как утверждает Novaturas, запланированные полеты в Бергамо отменяются на период с 29 февраля до 21 марта.

«Всем клиентам, которые планировали лететь на горнолыжные курорты Северной Италии через аэропорт Бергамо, мы предлагаем выбрать любую другую из наших поездок или просто получить все уплаченные ими деньги», – сообщила компания.

Те, кто 28 февраля — 31 марта планировал лететь в Коста-Адехе на Тенерифе, может поменять планы на поездку без дополнительной платы.

В Литве регулярные рейсы из Каунаса и Вильнюса в Италию выполняют самолёты авиакомпаний Ryanair и Wizz Air, однако обе они не комментируют, сколько туристов намерены отказаться от полётов и сколько отказывается.

МИД сделал рекомендации отказаться от поездок в определённые регионы из-за вспышки коронавируса.

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