Tez Tour с июля возобновит поездки в Грецию и Болгарию

Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

Туроператор Tez Tour с 1 июля возобновит авиапутешествия на зарубежные курорты — в пятницу Литовская администрация по безопасности на транспорте предоставила виакомпании GetJet Airlines разрешение на выполнение полетов в Грецию и Болгарию.

Планируется, что самолеты на курорты этих стран с отдыхающими из Литвы будут летать ежедневно, сообщает Tez Tour.

На 1 июля намечен первый полет на греческий остров Крит, этим рейсом должно полететь 90 пассажиров.

«Уже сейчас путешествия покупают очень активно, поэтому планируется интенсивная программа полетов. На болгарские курорты Бургас и Варна самолеты будут летать ежедневно. В направлении Греции запланировано шесть полетов в неделю, из которых четыре — на Крит, а по субботам будут выполняться полеты на Родос и Пелопоннес», — сказала для пресс-релиза представитель Tez Tour Инга Аукштуолите.

Компания надеется, что с августа будет можно организовывать полеты и на курорты Турции, Испании и Италии.