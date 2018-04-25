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Tez Tour видит два сценария деятельности, просит кредит в 1 млн евро

Один из крупнейших туроператоров Литвы, компания Tez Tour, остановившая деятельность из-за карантина, видит два сценария работы в этом году. По оптимистическому сценарию она планирует работать прибыльно и получить около половины доходов 2019 года, кроме того, компания надеется получить льготный кредит в 1 млн евро с госгарантий. 

По оптимистическому сценарию, если рейсы и поездки возобновятся еще в этом году, компания надеется обслужить 60-80 тыс. туристов и получить до 50 млн евро доходов, а также завершить год прибыльно, говорится в отчете компании, предоставленном Реестровому центру.  

Согласно второму сценарию, если рейсы не будут возобновлены до 2021 года, компания завершит год с убытками, однако они будут покрыты за счет накопленной прибыли и госпомощи. 

По причине кризиса Tez Tour прибегла к сокращению затрат, надеется получить максимальный льготный кредит на два года с госгарантией. 

За четыре месяца этого года оборот компании составил 9 млн евро, она обслужила 13 тыс. туристов. 

В прошлом году  выручка Tez Tour составила 94,686 млн. евро — на 1% меньше, чем в позапрошлом году, однако прибыль выросла в 3,5 раза до 482,1 тыс. евро. На конец года Tez Tour накопила 3,672 млн евро прибыли, однако в этом году не будет платить дивиденды, перенесет прибыль на следующий год.

100% акций Tez Tour владеет испанская компания Germesinvest.

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