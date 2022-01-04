The Banker: Скайсте — «Министр финансов года»

Журнал The Banker группы The Financial Times объявил министра финансов Литвы Гинтаре Скайсте «Министром финансов года» в контексте мира и Европы, сообщил Минфин.
Как говорится в сообщении, в список лучших министров финансов, который составляется ежегодно, включаются министры, которые наилучшим образом смогли простимулировать рост и стабилизировать экономику, а самое большое достижение Скайсте — подготовленный в рекордно короткие сроки план восстановления экономики или план «Литва нового поколения».
В прошлом году «Министром финансов года» был титулован министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
The Banker — ежемесячный специализированный журнал на английском языке, посвященный международным финансам, его читают более чем в 180 странах. Издается в Лондоне с 1926 года.
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