The New York Times получила Пулитцеровскую премию за критику России

Серия критических публикаций газеты The New York Times о России отмечена Пулитцеровской премией, сообщает ТАСС.

Точнее, как отмечается на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, в номинации «Международная журналистика» отмечены сотрудники газеты The New York Times за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни» за «подробное описание операций России по вмешательству» в дела других стран с момента президентских выборов в США в 2016 году. Официальные лица РФ неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

Премия за лучшие материалы на внутриполитическую тематику достались корреспондентам издания ProPublica за серию статей о проблемах на 7-м флоте ВМС США и журналистам газеты Seattle Times за материалы об ошибках, допущенных при проектировании самолетов Boeing 737 MAX. Лучшим журналистским расследованием признана серия публикаций The New York Times о таксистах Нью-Йорка.