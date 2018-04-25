The Times: Джонсон может уйти в отставку из-за здоровья

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после коронавируса, пишет газета The Times со ссылкой на родственника советника премьера.

Издание сообщает, что тесть Доминика Каммингса, советника британского премьера, рассказал, что Джонсон все еще страдает из-за последствий коронавируса и планирует в начале 2021 года уйти в отставку.

Мужчина даже сравнил Джонсона с «травмированной лошадью».

«Если вы вернете к работе лошадь, когда она травмирована, она никогда не выздоровеет», — приводятся его слова.

Джонсон переболел коронавирусом в апреле, проведя несколько дней в палате интенсивной терапии.