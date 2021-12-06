Тhe Times опубликовала сценарий возможных действий РФ против стран Балтии

«Туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белорусью. Все это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что такие действия Москвы смогут отвлечь внимание НАТО от подготовки российского вторжения в Украину.

Напомним, 4 декабря крупные мировые СМИ опубликовали данные разведки, согласно которым Россия готовится атаковать Украину по четырем фронтам, чтобы захватить две трети ее территории.

В ответ на это в Москве заявили, что их впечатлил «масштаб наглости и вранья», а передвижение российской армии на своей земле является «законным правом суверенного государства».