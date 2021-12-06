Тhe Times опубликовала сценарий возможных действий РФ против стран Балтии

Британское издание Тhe Times обнародовало сценарий возможных действий России, при которых военные РФ всего за пару часов смогут занять Сувалкский коридор — единственную общую границу Прибалтийских стран с другими членами НАТО.
Соответствующий материал издание опубликовало со ссылками на источники в НАТО и Украине.
Отмечается, что в Украине сообщили, что Москва якобы может направить мигрантов к Сувалкскому коридору, чтобы там начались беспорядки, а затем туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Причем понадобится на это всего два часа.
«Туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белорусью. Все это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа», — сказано в сообщении.
Издание отмечает, что такие действия Москвы смогут отвлечь внимание НАТО от подготовки российского вторжения в Украину.
Напомним, 4 декабря крупные мировые СМИ опубликовали данные разведки, согласно которым Россия готовится атаковать Украину по четырем фронтам, чтобы захватить две трети ее территории.
В ответ на это в Москве заявили, что их впечатлил «масштаб наглости и вранья», а передвижение российской армии на своей земле является «законным правом суверенного государства».korrespondent.net