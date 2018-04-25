Tiketa оштрафована

Фото BFL/Шарунас Мажейка

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Центробанк Литвы сообщил, что назначил компании ЗАО TIKETA штраф в размере 41 200 евро за то, что компания облагала покупателей, которые покупали билеты по интернету, дополнительными налогами за перевод денег, несмотря на то, что закон о платежах запрещает взимать с покупателя такие налоги.

Компанию TIKETA обязали прекратить подобные действия и возместить всем клиентам понесенные расходы, когда они обратятся с такой просьбой.

Как разъяснил Центробанк, покупатель и продавец при электронном расчете каждый пользуется услугами своего поставщика услуг и платит соответствующие комиссионные. Если торговец включает дополнительный налог, значит, он свои обязательства перекладывает на покупателя. Торговцы говорят, что о таком налоге заранее предупреждают клиентов и принимают платеж, если клиент с этим согласен. Однако в законе это запрещено и никакие исключения не действуют. Покупатели, заметившие такое нарушение, могут требовать у продавца вернуть уплаченные деньги, а если те не согласятся — подать жалобу в ЦБ.

Информация литовских СМИ

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