Бизнес

Tiketa оштрафована

Фото BFL/Шарунас Мажейка

Центробанк Литвы сообщил, что назначил компании ЗАО TIKETA штраф в размере 41 200 евро за то, что компания облагала покупателей, которые покупали билеты по интернету, дополнительными налогами за перевод денег, несмотря на то, что закон о платежах запрещает взимать с покупателя такие налоги.

Компанию TIKETA обязали прекратить подобные действия и возместить всем клиентам понесенные расходы, когда они обратятся с такой просьбой.

Как разъяснил Центробанк, покупатель и продавец при электронном расчете каждый пользуется услугами своего поставщика услуг и платит соответствующие комиссионные. Если торговец включает дополнительный налог, значит, он свои обязательства перекладывает на покупателя. Торговцы говорят, что о таком налоге заранее предупреждают клиентов и принимают платеж, если клиент с этим согласен. Однако в законе это запрещено и никакие исключения не действуют. Покупатели, заметившие такое нарушение, могут требовать у продавца вернуть уплаченные деньги, а если те не согласятся — подать жалобу в ЦБ.

Информация литовских СМИ      

Последние новости      

default image
Пенсии разносить будет только Lietuvos pastas

Подробнее...
default image
Китай отменил пошлины на некоторые товары из США

Подробнее...
default image
ЕС создает новый оборонный и космический отдел

Подробнее...
default image
В. Камблявичюс: новая фракция сейма получила приглашение в коалицию от Сквярнялиса

Подробнее...
default image
В сейме – дискуссия по импорту электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
default image
Меркель больше не считает США "автоматическим защитником" Европы

Подробнее...
default image
В связи с изменениями прогнозов, Кабмин Литвы намерен брать займ для обороны

Подробнее...
default image
В Латвии наплыв трудовых мигрантов

Подробнее...
default image
Сквярнялис: критика тренера сборной Литвы по баскетболу в адрес FIBA справедлива

Подробнее...
default image
Трамп отправил Болтона в отставку

Подробнее...
default image
Апелляционный суд Литвы рассматривает дело осужденных за шпионаж в пользу России

Подробнее...
default image
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

Подробнее...
default image
12 сентября Нетаньяху встретится с Путиным в Сочи

Подробнее...
default image
Консерваторов во время предвыборной подготовки будет консультировать М.Линге

Подробнее...
default image
В.Василяускас: Международная напряжённость ставит под угрозу экономику Литвы

Подробнее...
default image
В Германии мэром города избрали неонациста

Подробнее...
default image
Значение экологии в ЕС растет, но влияние В. Синкявичюса будет ограниченным

Подробнее...
default image
Авиапассажиров скоро будут взвешивать перед каждым рейсом

Подробнее...
default image
Самые быстрые американские горки в мире находятся не в Америке

Подробнее...
default image
ЕСПЧ подтвердил решение о советском геноциде в Литве

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600