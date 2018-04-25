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TILS: Литва вяло борется со взяточничеством за границей

Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

Борьба литовских правоохранительных органов со взяточничеством бизнеса за границей оценивается как одна из самых худших, свидетельствуют данные неправительственной организации   Transparency International (TILS). 

За начатые расследования Литва получила три балла – она вошла в группу стран, которые ограничено осуществляют Конвенцию борьбы с подкупом иностранных должностных лиц при заключении международных сделок бизнеса Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В 2018 году Литва была оценена в два балла. 

«Я хотел бы, чтобы представители нашего бизнеса и правоохраны еще лучше соблюдали международные обязательства и уделяли больше вниманию поощрению транспарентности бизнеса. Примеры латышских и эстонских соседей свидетельствуют о том, что это действительно возможно», – отметил в пресс-релизе глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьев. 

Как говорится в сообщении, в 2016-2019 годах начаты три досудебных расследования возможного взяточничества литовских компаний за границей: в связи со взяточничеством инженерно-авиационной компании в США, в связи с возможными преступлениями, связанными с замороженными продуктами в России и в связи со взяточничеством фармацевтической компании в Латвии.  

Как утверждает TILS, а США расследование остановлено в связи с недостаточностью доказательств подкупа должностного лица, а расследование в отношении подкупа российских должностных лиц остановлено, поскольку сейм не лишил участвовавшего депутата неприкосновенности. Как говорится в отчете TILS, единственное проводимое сейчас расследование связано с коррупцией представителей компании Solis Tribus в Латвии и Литве с целью монополизации скупки плазмы крови. 

Служба спецрасследований (ССР) Литвы уточнила BNS, начатое в 2018 году досудебное расследование было завершено в начале сентября, подозрения предъявлены акционеру Solis Tribus Антанасу Петрошюсу и бывшей главе Национального центра крови Йоане Бикульчене. 

Наилучшим образом за расследования и их исходы оценены США (1236 баллов), Соединенное Королевство (147 баллов), Швейцария (125), и Израиль (38). Эстония получила 7 баллов, а Латвия 6,получившие больше баллов, чем Литва, вошли в ту же в группу стран, ограниченно выполняющих обязательства. 

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