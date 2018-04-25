Times: британские власти с июля начнут сворачивать меры финансовой поддержки населения

Правительство Великобритании с июля начнет сворачивать меры по оказанию финансовой поддержки жителям страны, временно оказавшимся без работы из-за пандемии. Об этом сообщила в среду утром на своем сайте газета The Times.

По данным издания, официальное заявление по этому поводу глава британского Минфина Риши Сунак сделает на следующей неделе. Ранее Сунак уже признал, что расходы правительства стали слишком высокими. Британский кабмин в марте объявил, что в связи с пандемией обеспечит выплату зарплат работникам временно прекративших деятельность предприятий. Власти страны обеспечивают людям, оказавшимся под угрозой увольнения, выплату 80% оклада, но не более £2,5 тыс. ($3,1 тыс.) в месяц на человека.

Как стало известно, к настоящему моменту ежемесячные выплаты от государства получают 6,3 млн работников, отправленных в принудительные отпуска. Это почти четверть общего числа работающих британцев (без учета самозанятых). Государственные расходы лишь за первый месяц работы новой социальной программы превысили £8 млрд (почти $10 млрд), что лишь немногим меньше месячного бюджета британской Национальной службы здравоохранения, который составляет £11 млрд ($13,6 млрд).

В общей сложности государство теперь содержит почти 27 млн жителей королевства — половину всех совершеннолетних британцев. Помимо работников в принудительных отпусках, это 12 млн пенсионеров, 5,5 млн госслужащих, а также безработные. С середины марта британские социальные службы зарегистрировали 1,8 млн новых обращений за пособиями для безработных и малоимущих.

Как пишет The Times, в июле Минфин планирует снизить максимальную сумму месячных выплат для британцев, которые не могут работать из-за карантина. Ожидается, что к тому моменту введенные 23 марта ограничения начнут снимать, и на прежние выплаты смогут рассчитывать лишь работники тех предприятий, которым будет по-прежнему запрещено открываться. Кроме того, обращаться за финансовой поддержкой смогут лишь те самозанятые граждане, которые получают больше £30 тыс. ($37 тыс.) прибыли в год за счет своей основной деятельности. В настоящий момент этот показатель установлен на уровне £50 тыс. в год ($62 тыс.).