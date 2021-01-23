Тихановская не намерена участвовать в выборах в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси и один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская не будет участвовать в следующих выборах главы государства в своей стране. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Таллине, сообщает Интерфакс.

«На данный момент я не буду принимать участие в следующих выборах», – заявила Тихановская.

В ходе пресс-конференции она также выступила с предложением расширить список санкционных мер против белорусских властей. По ее словам, санкции «важно применять не только в отношении высших чинов». Они должны быть применены против «судей, работников силовых структур, которые избивали людей», считает Тихановская.