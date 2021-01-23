Тихановская не намерена участвовать в выборах в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси и один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская не будет участвовать в следующих выборах главы государства в своей стране. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Таллине, сообщает Интерфакс.
«На данный момент я не буду принимать участие в следующих выборах», – заявила Тихановская.
В ходе пресс-конференции она также выступила с предложением расширить список санкционных мер против белорусских властей. По ее словам, санкции «важно применять не только в отношении высших чинов». Они должны быть применены против «судей, работников силовых структур, которые избивали людей», считает Тихановская.
«Перед тем, как избивать людей, они должны понять, что их дети не смогут ничего сделать в Европе», – подчеркнула она.
По мнению Тихановской, санкции оказывают эффективное воздействие на власть.
Отметим, 22 января Тихановская прибыла в Таллин, чтобы принять участие в виртуальном заседании Совета безопасности ООН, посвященному свободе СМИ в Беларуси.
Ранее на этой неделе Светлана Тихановская попросила ОБСЕ помочь ей вернуться в Беларусь. Политик находится за пределами своей страны с августа 2020 года.korrespondent.net