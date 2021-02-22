Тихановская недовольна санкциями против Лукашенко

По ее мнению, ныне действующих ограничительных мер недостаточно для оказания давления на Минск.

Она также напомнила, что было необходимо, чтобы международное сообщество не признавало Лукашенко законным президентом, однако эту инициативу «поддержали, но решать проблему не захотели».