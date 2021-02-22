TOP,Сегодня в мире,Соседи

Тихановская недовольна санкциями против Лукашенко

Nuotrauka Sviatlana Tsikhanouskaya/ twitter.com

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью газете The Sunday Times назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства. 

 «Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется», — сказала Светлана Тихановская. 

реклама

По ее мнению, ныне действующих ограничительных мер недостаточно для оказания давления на Минск. 

Она также напомнила, что было необходимо, чтобы международное сообщество не признавало Лукашенко законным президентом, однако эту инициативу «поддержали, но решать проблему не захотели». 

реклама

Напомним, ранее Тихановская признала, что белорусская оппозиция «потеряла улицы».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.