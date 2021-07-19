Тихановская планирует встретиться с Байденом и Блинкеном в США

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует в ходе своей поездки в Вашингтон провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, но пока не может точно их подтвердить, сообщает ТАСС.

«Планируется, но пока не могу подтвердить», — сказала она в воскресенье, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС во время встречи с представителями белорусской диаспоры в американской столице. Позднее один из собравшихся также спросил, какого уровня встречи ожидаются. «Высший [уровень]», — ответила Тихановская.

Посредник в переговорах оппозиции и власти

Тихановская ожидает, что США могли бы взять на себя роль посредника в переговорах оппозиции и власти в Беларуси, в ходе своей поездки в Вашингтон она планирует также обсуждать с американскими властями поддержку гражданского общества в стране.

«Мы о посредничестве говорим тоже везде. Кто-то должен взять на себя ответственность за это. И, конечно же, США, на которые смотрит весь мир, могут быть «чемпионом» в этом. Поэтому будем много о чем говорить, прежде всего о поддержке гражданского общества», — сказала она.

Новые санкции против Минска

Тихановская намерена в ходе своей поездки в Вашингтон обсудить с американской стороной вопрос введения США новых рестрикций в отношении Минска, в том числе применения секторальных санкций.

«Секторальные, чтобы присоединялись к санкциям Евросоюза и сами свои новые [вводили]», — сказала она, отвечая на вопрос одного из собравшихся о том, какие санкции планируется обсудить.

Ее также спросили, планирует ли она обсуждать в ходе своей поездки «поставки на Гродненскую табачную фабрику американской продукции». «Да, в определенных [беседах], может быть, не на высшем уровне, потому что так детально, наверное, не будет времени обсудить, но в Конгрессе [США], с сенаторами, да, конечно», — ответила она.

Она прибыла в США ранее в воскресенье. Встреча с представителями белорусской диаспоры проходила на Фридом-плаза, расположенной в центре Вашингтона, поблизости от Белого дома и Капитолия. Участие в мероприятии приняли несколько сотен выходцев из Белоруссии. До приезда Тихановской перед собравшимися выступили представители организации Amnesty International («Международная амнистия»), Белорусско-американской ассоциации и представители лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

В Telegram-канале Тихановской ранее сообщалось, что на 19 июля у нее намечены встречи «на высоком уровне» в Госдепартаменте, а на 20 июля — в Белом доме. Кроме того, она планирует встретиться с главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр и американскими законодателями.