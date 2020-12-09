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TOP,Новости,Политика

Тихановская призывает по примеру Литвы расследовать преступления в Беларуси

.Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приветствует решение литовской правоохраны начать досудебное расследование пыток в Беларуси и призывает другие страны Европы последовать примеру Вильнюса. 

Так она комментировала BNS решение Генпрокурора Литвы Эвалдаса Пашилиса начать расследование возможных преступлений против человечности по заявлению  гражданина Беларуси Максима Хорошина, в котором он утверждает, что его пытали сотрудники силовых структур, лояльные минскому режиму. 

«Мы приветствуем решение Генпрокуратура Литвы начать уголовное расследование по делу М. Хорошина в рамках универсальной юрисдикции. Мы призываем и другие страны последовать за этой инициативной Литвы и начать расследование преступлений режима против человечности», – отметила С. Тихановская в среду в заявлении BNS.

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«Ни один из случаев не может быть забыт, все случаи должны быть расследованы», – добавила она.

В среду генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сообщил, что начал досудебное расследование возможных пыток, которые считаются преступлением против человечности, за которые преследуют в международном масштабе.

Прокурор сказал, что международная общественность едина в вопросе необходимости и важности универсальной юрисдикции в защите существенных прав человека и остановке тяжких международных преступлений, однако признал, что «такие дела все же редки и вызывают много правовых вопросов».

«Поэтому я понимаю, что это расследование будет особо сложным, за ним все будут пристально следить, и действительно никто сегодня не может сказать, чем и когда это завершится», – сказал он.

По словам Э. Пашилиса, в данном случае у прокуратуры было лишь одно правильное решение – «законный способ собрать и должным образом зафиксировать как можно больше доказательств, имеющих вес,  которые необходимы для процесса, где и когда бы он не происходил».

Литовская прокуратура утверждает, что для доказательства преступления в ходе досудебного расследования нужно будет получить данные о том, что пытки осуществлялись от имени государства. 

Универсальная юрисдикция означает, что уголовная ответственность за преступления, о которых речь идет в международных договорах, применяется независимо от гражданства пострадавших и подозреваемых, места преступления и того, предусмотрено ли наказание законом той страны, в которой совершено преступление.

Гражданин Беларуси М. Хорошин, проживающий в данный момент в Литве, обратился в прокуратуру 30 ноября, по причине насильственных действий, которые были совершены над ним 13 октября в белорусской столице Минске.

На пресс-конференции в Вильнюсе в конце ноября М. Хорошин рассказал, что он с женой участвовал в акциях протеста в Беларуси. Однажды к их дому подъехали три автомобиля с 12 людьми в масках, и забрали его. Белорус узнал от правоохраны, что за ним следили. 

Он рассказал, что должностные лица, обвинявшие его в участии в митинге оппозиции, били его палками и кулаками, он несколько раз терял сознание.

М. Хорошин сообщил, что его преследуют до сих пор, ему поступают звонки с угрозами. 

В заявлении правоохранительным органам отмечается, что мужчина, избивший гражданина Беларуси похож на начальника Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси (ГУБОПиК) Николая Карпенкова. 

Участвовавший в пресс-конференции представитель штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Александр Добровольский сказал, что заявления пострадавших от белорусского режима людей с подобными обвинениями планируется подать и в правоохрану других государств, а в Вильнюсе создается центр для координирования этой работы. 

В Литве досудебное расследование контролирует Департамент уголовного преследования Генеральной прокуратуры, следственные действия проводят сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы. 

В Уголовном Кодексе Литвы предусматривается, что лицо, которое осуществляет государственную политику или действует с разрешения, поддержки или одобрения, или побуждения государства, и каким-либо способом пытает или иначе жестоко обращается с другим человеком, нанося пострадавшему сильную физическую или психическую боль, либо большие страдания, может быть наказан лишением свободы до пяти лет. 

Если подозреваемый скрывается от правосудия, то процесс может проходить заочно. 

М. Хорошин надеется, что его дело побудит и других белорусов обратиться в правоохрану

Начатое в Литве досудебное расследование пыток в Беларуси может побудить и других белорусов обратиться в литовскую прокуратуру, считает Михаил Хорошин. 

«Это будет хорошее начало. (…) Хочу, чтобы и остальные люди, которые пострадали в Беларуси и находятся в Литве, не боялись заявить таким же образом, как и я. Потому что нельзя молчать», – сказал BNS М. Хорошин. 

По его данным, он является пока единственным подавшим заявление правоохранительным органам зарубежного государства в связи с преступлениями против человечности в Беларуси. 

Проживающий в данный момент в Литве белорус надеется, что задержавшие его и совершившие над ним насильственные действия белорусские должностные лица будут осуждены. 

«Я хочу, чтобы эти люди, в какое-то время, пусть и, оказавшись через пять лет на отдыхе в Египте, были арестованы», – сказал М. Хорошин.

«Я хочу выразить большую благодарность Генеральной прокуратуре Литвы, и другим органам, которые  занимаются моим делом, чтобы на территории другого государства защищались моим права», – сказал он.

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