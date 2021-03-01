Тихановская рассчитывает, что давление на белорусские власти усилится

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассчитывает, что давление на президента Александра Лукашенко будет усиливаться. Об этом она заявила германской воскресной газете Bild am Sonntag, передает ТАСС.

«Давление будет усиливаться изо дня в день, когда-нибудь оно станет слишком сильным для Лукашенко, и он уйдет», — считает она. По ее мнению, это может произойти «уже в этом году» или «весной». Тихановская не стала уточнять эту мысль или приводить дополнительные детали.