Тихановская рассказала о планах оппозиции Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не намерена признавать назначенный на февраль референдум по изменению Конституции Беларуси и попытаться привлечь на сторону оппозиции чиновников и силовиков, сообщает, Радыё Свабода.

Отмечается, что политик раскрыла замыслы в ходе онлайн-обсуждений Планы демократических сил Беларуси на следующий год, который она открыла статистикой по событиям года уходящего.

«Закрыта 241 общественная организация и 40 СМИ. Режимом возбуждено более 4500 политически мотивированных уголовных дел, 929 человек признаны политзаключенными», — подвела Тихановская итоги уходящего года.