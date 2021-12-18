Тихановская рассказала о планах оппозиции Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не намерена признавать назначенный на февраль референдум по изменению Конституции Беларуси и попытаться привлечь на сторону оппозиции чиновников и силовиков, сообщает, Радыё Свабода.
Отмечается, что политик раскрыла замыслы в ходе онлайн-обсуждений Планы демократических сил Беларуси на следующий год, который она открыла статистикой по событиям года уходящего.
«Закрыта 241 общественная организация и 40 СМИ. Режимом возбуждено более 4500 политически мотивированных уголовных дел, 929 человек признаны политзаключенными», — подвела Тихановская итоги уходящего года.
Однако, оппозиционер надеется, что в 2022 году «демократическим» силам повезет больше. Тихановская намерена не признавать референдум по изменению Конституции Белоруссии, назначенный недавно Александром Лукашенко на февраль, а также попытаться привлечь на сторону оппозиции чиновников и силовиков.
«2022 год будет годом, когда необходимо перегруппироваться, выстроить стабильность и начать процесс демократизации», — заявила она.
Среди других планов белорусской оппозиции — поддержка самиздата и платформ солидарности с теми, кто был вынужден покинуть страну.korrespondent.net