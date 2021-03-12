Тихановская выступила за расширение санкционного списка ЕС против Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала постоянных представителей стран Евросоюза в ООН с помощью расследований и санкций противостоять нарушению прав человека в Беларуси.
«Я призывала раньше и буду призывать снова к независимому, справедливому и прозрачному международному расследованию серьезных нарушений прав человека в Беларуси», — заявила она, подчеркнув, что «пришло время реальных действий».
С одной стороны, одним из таким действий, по ее словам, может стать создание механизма ООН по расследованию нарушений прав человека в Беларуси, пыток и жестокого обращения с мирными протестующими. С другой стороны, Тихановская призвала к расширению санкционного списка представителей белорусского режима, куда должны войти и судьи, ответственные за жестокие и неправосудные приговоры.
Тихановская неоднократно повторяла, что падение режима Александра Лукашенко станет возможным благодаря совокупному действию внутреннего и внешнего давления. По ее мнению, в какой-то момент Минск не сможет больше «избегать начала переговоров, чтобы выйти из этого масштабного кризиса», заявила она накануне в Женеве. «Давление (на режим. — ред.) должно быть усилено», — подчеркнула лидер оппозиции.korrespondent.net