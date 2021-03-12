Тихановская выступила за расширение санкционного списка ЕС против Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала постоянных представителей стран Евросоюза в ООН с помощью расследований и санкций противостоять нарушению прав человека в Беларуси.

«Я призывала раньше и буду призывать снова к независимому, справедливому и прозрачному международному расследованию серьезных нарушений прав человека в Беларуси», — заявила она, подчеркнув, что «пришло время реальных действий».

С одной стороны, одним из таким действий, по ее словам, может стать создание механизма ООН по расследованию нарушений прав человека в Беларуси, пыток и жестокого обращения с мирными протестующими. С другой стороны, Тихановская призвала к расширению санкционного списка представителей белорусского режима, куда должны войти и судьи, ответственные за жестокие и неправосудные приговоры.