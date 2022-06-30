«То, чего не хотел Путин». Итоги саммита НАТО 

Новая стратегическая концепция НАТО

Каждые десять лет НАТО принимает стратегическую концепцию — после Североатлантического договора второй по важности для нее документ. В нем альянс оценивает состояние безопасности в мире и намечает, как действовать в такой ситуации. Планы на нынешнее десятилетие утвердили на саммите НАТО в Мадриде 29 июня.

Отличия с предыдущей кардинальные. В 2010 году в НАТО могли с уверенностью утверждать, что евроатлантический регион живет в мире, а «угроза конвенционального нападения на территорию НАТО низкая». В новой концепции констатируется отсутствие мира и указывается, что возможность атаки на государства НАТО нельзя недооценивать.

«Агрессивная война РФ против Украины уничтожила мир и серьезно изменила нашу среду безопасности. Ее жестокое и незаконное вторжение, повторяющиеся нарушения международного гуманитарного права и ужасающие атаки и зверства принесли невыразимые страдания и разрушения», — отмечается в новой концепции.

Если в прошлой концепции говорилось о стремлении к «настоящему стратегическому партнерству» с Россией, то теперь она является «наиболее значимой и прямой угрозой безопасности государств-членов НАТО, а также миру и стабильности евроатлантического региона».

В альянсе пообещали усиливать оборону и сдерживание. И добавили, что любое изменение в отношениях с Россией зависит от самой Москвы.

Если признание России главной угрозой было ожидаемым, то главным неизвестным до публикации новой концепции вооружения НАТО было то, как в ней представят Китай. В лиссабонском документе КНР не упоминали вообще. Теперь Пекину уделили большое внимание.

«Заявленные амбиции КНР и ее политика принуждения бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. КНР применяет широкий набор политических, экономический и военных инструментов, чтобы усилить свое глобальное влияние и демонстрировать силу, избегая ясности по поводу своей стратегии, намерений и наращивания войск», — говорится в документе.

В концепции выражено сожаление об усилении стратегического партнерства между Китаем и Россией.

Украине в документе также уделяется внимание. «Сильная и независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона», — подчеркивается в преамбуле. А в конце текста указано, что НАТО продолжит развивать партнерства с Украиной, Грузией, а также Боснией и Герцеговиной.

США увеличивают военное присутствие в Европе

Американский президент Джо Байден заявил, что США планируют увеличить свое военное присутствие в Европе. Увеличение военного контингента необходимо для укрепления безопасности региона и для защиты «каждого дюйма территории», сказал он.

Дополнительные силы будут направлены в Великобританию, Германию, Италию, Испанию, Румынию, Польшу и страны Балтии. «Путин надеялся на финляндизацию Европы, но получит натоизацию», — заявил президент США.

Перед мадридским саммитом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен значительно увеличить численность своих сил быстрого реагирования: до 300 тысяч военнослужащих (сейчас в их составе около 40 тысяч человек). Об этом, хотя и без конкретных цифр, также говорится в принятой декларации.

«Вместе с союзниками мы обеспечим готовность НАТО отвечать на угрозы любого рода с любого направления. Путин напал на самые основные правила мирового порядка. Мы, Соединенные Штаты, и наши союзники, встанем на их защиту. Это именно то, чего он не хотел. Но именно это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе», — сказал Байден.

США намерены увеличить свое присутствие в Европе таким образом:

на базе в испанском городе Рота будут размещены два дополнительных авианосца

в Польше будет создан постоянный штаб Пятого корпуса армии США

в Румынии на ротационной основе будет размещена дополнительная бригада из трех тысяч солдат и двух тысяч человек дополнительного персонала

в странах Балтии на ротационной основе разместят дополнительные силы

в Британии будут размещены две дополнительные эскадрильи самолетов F-35, оснащенных технологией стелс (она защищает их от радаров противника)

в 2022 финансовом году Пентагон получит из бюджета 3,8 млрд долларов для защиты Европы. Министерство обороны подало заявку на финансирование в размере 4,3 млрд в будущем году

НАТО расширяется в сторону России

Швеция и Финляндия, как и ожидалось, разрешили спор с Турцией и получили официальное приглашение в НАТО на саммите в Мадриде. Теперь общая граница России со странами НАТО увеличиться сразу в два раза.

Перед началом полномасштабной войны против Украины российский правитель Владимир Путин требовал от НАТО нерасширения. Он выдвинул условия по гарантиям безопасности, потребовав не допустить вступления Украины, а также запретить размещение дополнительных сил и вооружений в Восточной Европе.

Генсек сказал, что быстрое рассмотрение заявок этих стран должно стать сигналом для России. «Это является очень очевидным сигналом для Москвы, что двери НАТО открыты», — сказал Столтенберг на пресс-конференции. Он отметил, что страны без давления извне должны сами решать, хотят ли они присоединиться к альянсу.

В обмен на пропуск в НАТО Финляндия и Швеция согласились «предотвращать деятельность» Рабочей партии Курдистана и других структур, которые Турция считает террористическими, а США, как пишут СМИ, пообещали поставить Анкаре истребители F-16.

И расширяет помощь Украине

Лидеры 30 государств НАТО на своем саммите согласовали новый комплексный пакет помощи Украине.

«Мы продолжим и еще усилим политическую и практическую поддержку нашего близкого партнера Украины, продолжающего защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии», — говорится в декларации мадридского саммита НАТО.

В документе отмечается, что это ускорит поставки нелетального оборонного оборудования, усилит кибернетическую безопасность и «стойкость Украины», а также поддержит модернизацию украинского оборонного сектора.

Новый комплексный пакет помощи в НАТО рассматривают также, как «четкий и очевидный» сигнал того, что партнерство с Украиной важно для альянса и будет долгосрочным.

В Киеве довольны новым пакетом обещанной помощи. В Мадрид на саммит приехал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

«На сегодняшний день в вопросе таких поставок НАТО делает то, что может. Я могу вам подтвердить: да, это соответствует нашим ожидания. Конечно, как и в вопросе поставок вооружений, мы хотели бы больше и быстрее. Но мы над этим работаем», — сказал он.

Ожидается, что страны альянса выделят на новый пакет помощи несколько сот миллионов евро. Точную цифру пока не называют, потому что часть проектов только готовят.

В дополнение к этой нелетальной помощи новый пакет предусматривает еще одну, долгосрочную часть: в долгосрочной перспективе в НАТО помогут Украине завершить переход на новое оружие.

Для этого альянс вместе с украинскими властями разработает дорожную карту по достижению оперативной совместимости между ВСУ и армиями стран НАТО.

Параллельно с переходом на оружие натовских стандартов будет идти еще один проект, который касается украинского военно-промышленного комплекса.

Оба проекта — дорожной карты по оперативной совместимости и по трансформации производства оружия — должны разработать до конца года.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что недостаточная помощь НАТО Украине сейчас может обернуться для альянса войной с Россией в будущем. Об этом он заявил, выступая на саммите по видеосвязи.

Зеленский также раскритиковал реализацию политики «открытых дверей» НАТО и призвал избавиться от серой зоны между альянсом и Россией. «Разве наш вклад в защиту Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен?», — задал вопрос президент Украины.