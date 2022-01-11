Токаев анонсировал вывод войск ОДКБ

Фото: Пресс-служба президента Казахстана

Вывод войск контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня. Об этом во вторник, 11 января, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая в Мажилисе (нижней палате парламента).

По его словам, ситуация во всех регионах Казахстана стабильная, основная миссия ОДКБ завершена.

По словам Токаева, сплоченность общества страны методично расшатывали, Комитет нацбезопасности не разглядел угрозу.

«Сплоченность нашего общества методично расшатывали в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям. Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критической угрозы национальной безопасности», — сказал Токаев.

По его словам, «боевики» намеревались захватить власть в стране, при этом план атаки был комплексным.

«План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов — военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы», — сказал он.

По его словам, попытки госпереворота провалились.

В ряде городов Казахстана представители Комитета нацбезопасности оставили место службы в период беспорядков, сообщил Токаев. По его словам, Казахстану необходимо переформатировать схему национальной безопасности.

В стране сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа, необходимо пересмотреть принципы работы пограничной службы, сообщил Токаев. Президент Казахстана поручил навести порядок на таможенной границе, прежде всего с Китаем.

Президент Казахстана также заявил о необходимости предотвратить сращивание религиозного экстремизма и криминала в стране.

Кроме того, Токаев заявил, что проблема социального неравенства в Казахстане обострилась, доступность мер государственной поддержки в Казахстане вызывает вопросы. Деятельность Банка развития Казахстана будет перестроена, отметил он.

Также президент Казахстана объявил пятилетний мораторий на повышение зарплаты министрам, главам регионов и депутатам.

Он поручил Нацбанку Казахстана обеспечить стабильность национальной валюты. В Казахстане разработают комплекс мер для контроля уровня инфляции, сообщил Токаев. Кроме того, он заявил, что Казахстан выполнит все обязательства перед зарубежными инвесторами, в стране также проведут проверку необоснованно выводимых из страны финансовых средств.