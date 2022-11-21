Токаев победил на выборах президента Казахстана

Нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил в досрочных президентских выборах, набрав свыше 80% голосов. Об этом сообщает казахское издание Tengrinews в понедельник, 21 ноября.
Явка на этим выборах превысила 68%, заявил глава Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.
По его словам, Токаев набрал 81,3%, то есть за него голос отдали около 6,45 млн граждан.
В президентской гонке принимали участие шесть кандидатов. Однако оппоненты Токаева набрали 2-3% голосов. Отметим, что все кандидаты, помимо Токаева, ранее не были замечены в большой политике.
Досрочные выборы в Казахстане инициировал сам Токаев. Он подписал закон об увеличении президентского срока и невозможности переизбираться. Новый срок полномочий Токаева должен составлять семь лет.
Отметим, что ранее по информации трех экзит-поллов, в Казахстане победа на президентских выборах достанется действующему президенту Токаеву.
Как известно, 20 ноября в Казахстане прошли досрочные президентские выборы. Перед этим, 1 сентября, Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства в Казахстане этой осенью.korrespondent.net