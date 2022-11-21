Токаев победил на выборах президента Казахстана

По его словам, Токаев набрал 81,3%, то есть за него голос отдали около 6,45 млн граждан.

В президентской гонке принимали участие шесть кандидатов. Однако оппоненты Токаева набрали 2-3% голосов. Отметим, что все кандидаты, помимо Токаева, ранее не были замечены в большой политике.

Досрочные выборы в Казахстане инициировал сам Токаев. Он подписал закон об увеличении президентского срока и невозможности переизбираться. Новый срок полномочий Токаева должен составлять семь лет.

Отметим, что ранее по информации трех экзит-поллов, в Казахстане победа на президентских выборах достанется действующему президенту Токаеву.

Как известно, 20 ноября в Казахстане прошли досрочные президентские выборы. Перед этим, 1 сентября, Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства в Казахстане этой осенью.