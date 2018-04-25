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Только музыка и слово. Чулпан Хаматова. «УтроВечер»

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TOP,Культура

Только музыка и слово. Чулпан Хаматова. «УтроВечер»

  • Фото организаторов

Вивьен Ли говорила, что актер без фантазии «ходит пешком» мимо творчества. В новом спектакле Чулпан Хаматовой «УтроВечер» выдающаяся актриса, блистательный танцовщик и одаренная пианистка смело и талантливо фантазируют в пространстве театра, кино и слова.

Поэзия и литература всегда интересовали Чулпан Хаматову – актрису, любящую роли-парадоксы, столкновение полярностей, карнавальную трагедию, гротескную лирику. Умение управлять словом, переносить зрителей своей речью из мира реального в мир воображаемый – основа актерской профессии. Но, как ни странно, талант чтения дается далеко не всем. За попытками красиво произносить текст зачастую исчезает его смысл и не случается магии театра. Чулпан Хаматова – одна из тех редких актрис, которым удается всегда блестяще читать любой текст – будь то пьеса, проза или поэзия.

 «УтроВечер» – новый спектакль, посвященный поэту – поэту поразительно глубокому и бесконечно лиричному, Юрию Левитанскому. Владимир Варнава поставил яркий спектакль, в котором пересекаются поэзия, драма и музыка – блестящая актерская игра, современный танец и завораживающие звуки фортепьяно. За роялем – великолепная пианистка Катя Сканави, которой на сей раз довелось играть удивительную музыку от Баха и Генделя до Филипа Гласса и Арво Пярта.

Из поразительно тонких стихотворений Юрия Левитанского артисты создали спектакль, классифицировать который невозможно – его не отнести к определенному жанру, он намного шире и неожиданней привычного. В «УтроВечер» соединяются музыка и слово, чувства и мечты человека, жившего в 20 веке или живущего сегодня.Это история о том, каквсе мы живем, что чувствуем и что упускаем из-за ежедневной рутины. «Всего и надо, что вглядеться…» – слова Юрия Левитанского. Живший в Москве в «золотые» поэтические годы, он издал более 20 книг. В «УтроВечер» вошли серьезные произведения поэта – бесконечно личные и бесконечные, «для всех», переживания автора. Это проникновение в самое сердце, в самую душу.

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«УтроВечер» – спектакль, посвященный поэзии Юрия Левитанского

Чулпан Хаматова – одна из самых востребованных актрис на российской сцене и в кино, автор музыкально-театральных проектов. Она – редкий пример звезды сцены, редкий пример кумира,имени, которое звучит все громче и громче.

Екатерина Сканави – одна из самых блестящих российских пианисток. С юных лет сотрудничает с крупнейшими инструментальными коллективами мира, лауреат престижных международных конкурсов, участник международных фестивалей.

Владимир Варнава – танцовщик и хореограф, дважды лауреат премии «Золотая маска», преподаватель на факультете современного танца Dance Art Faculty в Риме.

В Вильнюсе премьеру спектакля «УтроВечер» представят зрителю 11 февраля.

Билеты можно приобрести в Bilietai.lt.

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