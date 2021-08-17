Только три страны оставили свои посольства в Кабуле

В Кабуле остаются только три посольства — России, Китая и Пакистана. Об этом сообщает BBC во вторник, 17 августа.

Россия заявила, что эвакуирует сотрудников своего посольства только частично. В частности, посол РФ Дмитрий Жирнов заявил, что планирует встретиться с представителями «Талибана» для обсуждения вопросов безопасности сотрудников дипмиссии.

В свою очередь посольство Китая в Афганистане не прокомментировало свои дальнейшие планы, однако предупредило местных китайских жителей «уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью».