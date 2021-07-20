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Только за июль было утилизировано 14,4 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщил Минздрав.

В июне было утилизировано 1,6 тыс. доз вакцины, в мае — 348, в апреле — 479, в марте — 20.

Наибольшее количество утилизируемой вакцины — Moderna: 13,7 тыс. доз.

Министерство заявляет, что не может раскрывать стоимость вакцин из-за условий договоров.

Премьер-министр Ингрида Шимоните в понедельник заявила, что Литва хотела бы передать большее количество вакцин другим странам, но это сложно из-за отсутствия алгоритмов того, как производители должны передавать вакцины третьим странам.

«Складывается впечатление, что Литва может посмотреть на свои вакцины и сказать: отдаем. Это не работает, потому что вакцины — это медикамент. Чтобы производитель взял на себя ответственность за качество вакцины, передача в третьи страны в соответствии с договорами, заключенными с производителями в Европейском союзе, должна быть согласована с производителями », — сказал премьер-министр журналистам в понедельник.

В настоящее время это согласовано только с AstraZeneca. Литва уже передала эту вакцину странам Восточного партнерства и Тайваню.

Всего Литва получила 3 ​​млн 338 тысяч 755 доз вакцины, из которых было использовано 2 млн 421 тыс 815 доз.

На данный момент неиспользовано более 916 тыс. доз вакцины.

Информация ЛК по сообщению BNS