Торговые переговорщики США посетят Китай на следующей неделе

Фото azertag.az

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Американские переговорщики во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, отправятся в Китай на следующей неделе для первых личных переговоров с момента заключения торгового перемирия.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Первоначальные договоренности о встрече в Пекине, по словам неназванного источника, были достигнуты, после того как Вашингтон объявил, что освободит 110 китайских товаров — от медицинского оборудования до ключевых электронных компонентов — от пошлин. В свою очередь Китай заявил, что несколько китайских компаний хотят купить американскую сельскохозяйственную продукцию, в частности сою, и они уже подали заявки на освобождение от пошлин, введенных Пекином.

Личная встреча Лайтхайзера, Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавляет переговорную группу Китая, будет рассматриваться как позитивный шаг в направлении снижения торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. Тем не менее по-прежнему ожидается, что переговоры о заключении торговой сделки займут значительное количество времени.

Лидеры США и КНР в ходе встречи на саммите G20 в конце июня договорились возобновить торговые переговоры. По итогам встречи не было установлено никаких крайних сроков для достижения прогресса по сделке.