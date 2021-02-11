Торговые предприятия готовятся к открытию, некоторые всё еще уточняют условия

«Во время карантина мы обновили часть оборудования магазинов, выполнили разные подготовительные работы», — сообщила она.

Генеральный директор сети по продаже косметики и бытовых товаров Drogas Дайна Жиманте заявила, что с понедельника возобновят работу 30 из 53 магазинов. Она отметила, что будут открыты все магазины, у которых вход с улицы, кроме одного, площадь которого превышает 300 кв. м.

В то же время представитель сети магазинов техники и электроники Topo centras Жильвинас Кульвинскис заявил, что пока еще идет выяснение, есть ли возможность открыть магазины.

«Мы еще консультируемся, пока нет ответа. Больше неясного, чем ясного, поэтому сложно что-то комментировать. Всё делается для того, чтобы не открылись крупные магазины, а мы и есть эти крупные. (…) Еще уточняем понятия, что такое торговая площадь, что входит, что не входит», — сказал он.

Кабинет министров в среду решил разрешить на следующей неделе открыться магазинам, у которых есть отдельный вход с улицы, чья площадь не превышает 300 кв. м., а также парикмахерским и салоны красоты.