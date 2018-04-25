Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В Старом городе Вильнюса, на пересечении улиц Кедайню и Лидос, была торжественно открыта скульптура «Водонос» известного скульптора Ромуальдаса Квинтаса, на создание которой его вдохновило творчество жившего в Вильнюсе еврейского поэта Моше Кульбакаса.

Это одна из последних работ скульптора, ушедшего из жизни в 2018 году, и еще один проект в рамках столичной муниципальной программы «Kuriu Vilnių», реализуемой уже третий год. «Очень символично, что именно сегодня и именно в этом месте открыта еще одна скульптура, украшающая Вильнюс. Ранее здесь, на перекрестке нынешних улиц Лидос и Кедайню, находился еврейский квартал Вильнюса. «19 октября мы отметили вторую годовщину смерти одного из самых известных литовских скульпторов — Ромуальдаса Квинтаса. Уникальность работ скульптора заключается в их диалоге с городом, окружающей средой и, без сомнения, в стремлении скульптора создавать свои творения прежде всего для людей, увековечивать историю и вдохновлять на создание новых легенд Вильнюса», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Новая скульптура символизирует еврейского водоноса, которого, возможно, часто видели в Старом городе Вильнюса. Этой работой занимались самые бедные — они набирали воду из реки и доставляли ее в магазины и мастерские Старого города. Одна из целей проекта – рассказать эпизоды из еврейской истории Вильнюса, осмыслить еврейское наследие города.

Информация «ЛК», vilnius.lt