Торжественно отмечаем 700-летие Тракай 

По этому торжественному случаю 8 сентября в различных районах города пройдут театральные и музыкальные представления, спортивные соревнования, встречи с выдающимися литовскими деятелями, а для детей будет оборудована развлекательная зона.

Во внутреннем дворе Тракайского островного замка гостям и жителям города покажут специально по этому случаю поставленный спектакль «Легенды Тракай», а праздничную суматоху создаст ярмарка ремесел, которая пройдет между Тракайским островным замком и смотровой площадкой.

Спектакль с участием актеров Тракайского Королевского театра и их партнеров в постановке режиссера Витаутаса Микалаускаса вряд ли оставит кого-то равнодушным. Королевский театр Тракай и его партнеры откроют собравшимся на озере Гальве тракайские легенды.

На вопрос о спектакле этого года режиссер пока не раскрыл всех творческих и сценических решений, но подтвердил, что он будет пока самым массовым из всех спектаклей, в представлении примут участие около ста человек. В. Микалаускас подчеркнул, что этому празднику важно создать особую ауру – ведь столь ярко день рождения Тракай отмечается впервые. История будет передана зрителю через образ, звук и мысль, поэтому будет интересна и младшему, и старшему поколению. К тому же впервые мероприятие будет проходить во дворе замка, а не на открытой местности.

Не менее запоминающиеся впечатления обещает бесплатный концерт во дворе замка, где свою программу представят виртуоз духовых инструментов, солист Саулюс Петрейкис, группа «Рондо», актер, режиссер, композитор Видас Барейкис, ди-джей Йонас Найнис-Джовани.

На Караимском острове все четыре дня, с 8 по 11 сентября, с 10 до 19 ч. будет проходить ярмарка.

В течение 2022 года в Тракай и районе проходят мероприятия, посвященные 700-летию основания Тракай, году литовских караимов и литовской молодежи. Одним из исключительных событий с международным резонансом является международный фестиваль искусств «Transmisijos». Фестиваль пройдет под лозунгом «700 Тракай, запятая в истории», начнется 4 сентября и продлится до октября.