Трагедии жаркого лета

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Захватившая Литву жара требует жертв. Почти ежедневно в сводках появляются сообщения об утонувших. Специалисты констатируют, что немало жителей Литвы все еще не представляют, насколько они рискуют, купаясь в одиночестве. Кроме этого, часто многие жители не умеют плавать, и даже те, кто считается хорошим пловцом, оказавшись в шоковом состоянии, могут утонуть.

По данным Департамента противопожарной безопасности и спасения, на прошлой неделе из водоемов Литвы пожарные вытащили 19 утопленников. В минувшую пятницу в Литве утонули 5 человек, в субботу – 3. Всего в этом году утонули уже 50 жителей.

В пятницу тела утонувших обнаружили в озере Дубас в Друскининкай, в прудах в Казлу Руде, Шакяйском, Купишкском и Рокишкском районах. В субботу вода унесла жизни троих молодых людей в Вильнюсском и Тракайском районах – мужчины от 30 до 34 лет утонули в столичном Буйвидишкском водоеме, озерах Лентварис и Акмена.

В этом году июнь — самый трагичный по числу утонувших. В прошлом году в июне за такой же период утонули 14 человек, нынче – 21.

По словам пожарных-спасателей, в эти дни службы все чаще получают вызовы на спасение утопающих, также выросло число просьб медиков помочь вывезти перегревшихся больных крупного телосложения.

Пожарные утверждают, что чаще всего тонут из-за неосторожного поведения в воде, когда люди переоценивают свои возможности, купаются после употребления алкоголя.

Последствия бури

Сильный ветер, ливни с грозами и град возникают в Литве в последние недели из-за сильной жары. Литовские пожарные получили около 100 сообщений о поваленных деревьях, сообщает BNS. Одно дерево в Вильнюсе упало на автомобиль, повредив его, сказал BNS представитель Противопожарно-спасательного департамента.

Также фиксировались случаи массового отключения электроэнергии.

Возросло число ДТП

Руководитель отдела экспертизы страховой компании BTA Андрюс Жюкялис отметил, что за последнюю неделю число мелких аварий выросло почти на 50 процентов по сравнению со средним показателем за лето, сообщает LRT.

«По нашим данным, когда температура воздуха превышает 24 градуса, количество аварий увеличивается примерно на 20 процентов», — сказал он.

По словам специалиста, если водитель не пьет достаточно воды в жаркую погоду, ему становится труднее концентрироваться, а реакция замедляется. Это сравнимо с вождением в состоянии алкогольного опьянения. В случае плохого самочувствия рекомендуется выбрать другой способ передвижения.

«Сезонная» контрабанда

Литовские таможенники рассказали о начале «сезонной» контрабанды фреона. С начала июня уже зафиксировано 11 попыток незаконного ввоза хладагентов из Беларуси и России, сообщает пресс-служба Таможенной службы Литвы.

Таможенники утверждают, что чаще всего контрабанду пытаются провезти водители грузовиков. В июне в общей сложности было задержано 1,2 тысячи баллонов стоимостью около 50 тысяч евро. Отмечается, что количество инцидентов каждый год увеличивается в течение лета.

Так, в минувшую пятницу на контрольно-пропускном пункте «Мядининкай» было изъято два баллона фреона по 11,3 килограмма каждый. Незадекларированные емкости пытались провезти граждане Беларуси.

Аналогичная попытка незаконного ввоза фреона в Литву была зафиксирована 13 июня. По два баллона было изъято у белорусов, приехавших на грузовиках. Крупнейшая в этом году контрабанда была найдена на вильнюсском таможенном посту «Саванорю», где сотрудники таможни обнаружили 1150 емкостей, заполненных фреоном. Их собирались импортировать без разрешения на ввоз.

Таможенники отмечают, что нелегально ввезенный фреон затем продают на теневом рынке. Баллоны из Беларуси и России стоят в Евросоюзе в шесть или восемь раз дороже.

В Литве за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность. Злоумышленники могут получить предупреждение или штраф в размере от 40 до трех тысяч евро.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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