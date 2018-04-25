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TOP,Происшествия

Трагедия молодого врача

Фото www.pixabay.com

После самоубийства молодого врача – травматолога, работавшего в Лаздинайской вильнюсской университетской больнице медики заговорили о проблемах в сфере здравоохранения.

Община врачей 26 октября почтила память покончившего с собой коллеги и потребовала сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось. К зданиям Министерства здравоохранения и Вильнюсской университетской больницы врачи принесли свечи и цветы, сообщают СМИ.

«Я только хочу сказать, что надо остановить все это. Человек, которого мы лишились, был моим другом. Это большая утрата. Мне страшно подумать, сколько вокруг ходит таких тикающих бомб, таких уставших от нагрузки людей… Я больше не хочу провожать в последний путь коллег, ушедших из жизни при таких обстоятельствах», – сказала врач Агне Казлаускайте-Яунишкене.

О большой нагрузке говорят и сами врачи. «Среди моих коллег, друзей, сотрудников вряд ли есть хотя бы один, кто работает на одну ставку, это редкое исключение. И разница в том, что мы во время работы должны находиться на месте, зачастую в ущерб собственному здоровью, личной жизни», – сказал LNK токсиколог Робертас Бадарас. Врач сказал, что нередко и после окончания рабочего дня он не едет домой, а остается, чтобы заполнить истории болезней. По его словам, из-за такой нагрузки страдает и качество работы. «Иногда забываешь, на какой этаж идешь, когда работаешь третьи сутки подряд. Когда мы проводим внутренний опрос, выясняется, что у большинства работающих синдром эмоционального выгорания, я говорю не только о врачах, обо всем персонале», – сказал Бадарас. Врачи берут по несколько ставок, чтобы заработать на жизнь.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига отметил, что зарплаты врачам увеличивают, но одним лишь повышением оклада проблему нагрузки не решить, ее распределяет руководитель больницы. «У них есть заведующие отделениями, которые знают, как обстоят дела у их подчиненных, что происходит, видят признаки эмоционального выгорания. Учреждения пытаются оказывать своим работникам психологическую помощь», – сказал LNK Вярига. По его словам, руководство должно учитывать это, менять графики работы, предлагать подчиненным отпуск. А сами врачи не должны бояться обращаться за помощью к психологам.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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