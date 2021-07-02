Трагедия на воде

В Пакруойском районе из-за неосторожного поведения пьяных взрослых чуть не погиб пятилетний ребенок, его отец утонул, сообщает полиция Шяуляйского района.

В минувшую пятницу около 19.00 на водоем в селе Рукайчяй Радвилишкского района были вызваны оперативники. Свидетели рассказали, что здесь только что утонул мужчина. По их словам, трое мужчин и мальчик приехали к пруду на автомобиле Opel Omega и пошли купаться. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели брошенную на берегу пруда одежду и бутылку водки. Ни на поверхности воды пруда, ни у берега тела мужчины не было. Его вытащили прибывшие спасатели. Это был 29-летний житель района Пакруойиса.

Очевидцы рассказали, что отец усадил ребенка на шею и вошел в воду, намереваясь искупать и сына. Однако двое других взрослых взяли мальчика и вынесли на берег, а когда обернулись, отца мальчика в воде уже не увидели. Друзья, поискав его несколько минут в воде и не обнаружив, поняли, что тот утонул, и, схватив мальчика, вскочили в машину и уехали подальше от водоема.

Автомобиль Opel Omega был обнаружен съехавшим с дороги в Пакруойском районе, в деревне Банюляй. Взрослых рядом с ним не было, там был только раненый мальчик. Через некоторое время сотрудники полиции заметили, что со стороны деревни Восконяй едет автомобиль Audi A4. Полицейские проследовали за ним и остановили машину. В ней сидели разыскиваемые полицией 17-летний подросток и его 27-летний друг.

При общении с последним от него исходил сильный запах алкоголя, речь была бессвязной, движения нескоординированные. Мужчина признался, что за рулем съехавшего с дороги Opel Omega находился он, хотя не имел права управлять автомобилем. Человек без навыков вождения не справился с автомобилем и съехал с дороги. Напуганные двое друзей сбежали, оставив пятилетнего сына утонувшего собутыльника в машине.

Мужчины признались в употреблении алкоголя на Йонинес. Об этом же свидетельствовали показания алкотестера. У водителя обнаружили 1,59 промилле алкоголя в крови, у 17-летнего — 0,57 промилле алкоголя.

В Смильтине утонули мать и сын

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в Смильтине на пляже 26 июня проходила масштабная спасательная операция. В этот день в 17.02 по номеру 112 сообщили о том, что в море тонет женщина с двумя детьми. По предварительным данным, девочку вытолкнули из воды, возможно, это сделала 47-летняя мать со старшим братом (25 лет), но сами они оказались под водой и утонули. Пожарные-спасатели и водолазы в 18.26 нашли тело молодого человека, его пытались реанимировать, но тщетно. Для поиска женщины поднимали вертолет. Тело утопленницы нашли в 19.41. Врачи уже ничем не могли ей помочь. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Как рассказали свидетели, море в то время было неспокойным. Каждые несколько минут спасатели предупреждали отдыхающих, что купаться опасно.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ