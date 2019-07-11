Трагедия в Куршском заливе

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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В Куршском заливе между Венте и Нидой во вторник 2 июля затонула музейная парусная лодка — куренас. «Два человека спасены пограничниками, ведутся поиски главного музейного работника — историка отдела истории судоходства, капитана куренаса Ромалдаса Адомавичюса», — заявила вскоре после трагедии представитель Клайпедского морского музея Нина Путейкене.

Построенная в 2000 году лодка шла на слет судов Национальной экспедиции. Сообщение о трагедии в Куршском заливе поступило в Единый центр помощи во вторник в 13.54. В воздух был поднят военный вертолет.

Оба выживших были в спасательных жилетах, а Адомавичюс — без жилета. Один из членов экипажа пытался спасти капитана, бросив ему спасательный буй, но капитан не поймал его и быстро исчез в волнах. Шторм начался, когда куренас уже плыл по Куршскому заливу. В тот день скорость ветра на побережье составляла от 15 до 17 метров в секунду, при порывах — до 20 метров в секунду, но судоходство в порту не было ограничено.

Спустя несколько дней тело нашли в Куршском заливе, в месте, которое называют Тропой судов. Похороны капитана Ромалдаса Адомавичюса пройдут на его родине в Кедайнском районе.

Пожарные-спасатели подняли оказавшийся на мели куренас, принадлежавший Морскому музею.

Куренас — парусная деревянная рыбацкая плоскодонная лодка, использовавшаяся в Куршском заливе до второй половины XX века. Куренасы исчезли после Второй мировой войны, но в начале двадцать первого века музеи Клайпеды и Калининграда возродили эти суда.



Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

