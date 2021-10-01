Трагедия Холокоста

Фото BFL/Лукаса Баландиса

23 сентября Литва отметила День памяти жертв геноцида евреев страны и 80 лет с начала Холокоста в Литве. В этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто и были убиты или увезены в концентрационные лагеря последние оставшиеся в живых жители Вильнюса еврейской национальности. В годы Второй мировой войны в Литве было убито около 195 тыс. евреев. По данным Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, до Второй мировой войны в Литве проживало около 208 тыс. евреев.

В Вильнюсе прошли памятные мероприятия, приуроченные к этим датам, – был организован марш «Дорога памяти», который начался в сквере Руднинку и закончился в Паняряй, где состоялась церемония в память о жертвах Холокоста.

В мероприятиях приняли участие спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, премьер-министр Ингрида Шимоните, другие члены правительства, послы иностранных государств, аккредитованные в Литве, депутаты, члены Еврейской общины Литвы.

«Сегодня мы склоняем головы, вспоминая сотни тысяч литовских евреев, погибших во время Холокоста. За одно историческое мгновение была уничтожена община, создававшая сотни лет многокультурное Литовское государство», – обратился президент Литвы Гитанас Науседа по видеосвязи к участникам концерта, прошедшего во дворике Президентского дворца в память о 80-летии Холокоста в Литве.

«В Паняряй и в сотнях других мест убийств мы потеряли историю, которую создавали вместе с еврейским народом. Мы лишились сограждан, вместе участвовавших в боях за независимость, вместе проживавших сложные годы создания молодого государства, вместе питавших надежды на будущее независимой Литвы», – сказал президент.

Глава государства также отметил, что спасавших евреев людей, которые рисковали жизнями близких и собственными, в Литве были тысячи: «Горжусь тем, что могу почтить и их память. И сожалею, что человечество тогда было не способно остановить трагедию».

Президент отметил, что безразличие, приспособленчество и страх открыли путь к катастрофе, которая постоянно напоминает о том, насколько важно создавать Литву небезразличных граждан, не приспособленцев, готовых защищать человечность.

Предотвратить путь ненависти

Холокост не является трагедией одного лишь еврейского народа, это трагедия Литвы и всего мира, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, акцентируя, что мы должны предотвратить путь вспышкам ненависти и насилия в будущем.

Об этом она заявила на проходившем в вильнюсском сквере Руднинку мероприятии в память жертв геноцида евреев Литвы «Дорога памяти 1941–2021».

«То, что произошло, является трагедией не только еврейского народа, это трагедия и всех проживавших и проживающих в Литве народов, всего государства и, конечно, трагедия всего мира, поскольку мир лишился уникальных цветов, мир лишился огромного потенциала, мир лишился возможных открытий и решений», – сказала И. Шимоните, обращаясь к собравшимся.

«Но самое важное не это – важнее всего было то, что методически убивали людей, убивали их мечты, их таланты, их отношения, и все это происходило под прикрытием самых абсурдных теорий заговора и абсурдных измышлений», – добавила она.

По ее словам, «хочется верить, что это были самые болезненные часы прошлого, время безумия, которое не имеет ничего общего с сегодняшним днем».

Однако глава правительства подчеркнула, что мы должны предотвратить путь вспышкам ненависти и насилия в будущем.

«Все же такие катастрофы могут повторяться – вспышки насилия, подстрекательство к ненависти никуда не исчезли. И сейчас часто они основываются на самых абсурдных теориях заговора и абсурдных измышлениях, поэтому мы все, особенно те, кто находится здесь и понимает, почему важно здесь быть, обязаны сделать все, чтобы этого не случилось», – сказала премьер.

Кроме того, премьер почтила память убитых евреев в Шедуве Радвилишкского района. В минувшую пятницу она посетила три места убийств евреев, находящиеся в Пакутянском и Ляудишкском лесах, побывала у памятника скульптора Ромуалдаса Квинтаса, посвященного всем евреям Шедувы, а также на месте находившихся возле памятника синагог Шедувы.

Глава правительства интересовалась музеем «Исчезнувший штетл», который строится на частные средства возле уже обустроенного Старого еврейского кладбища.

«Исчезнувший штетл» – не имеющий аналогов в мире проект, основанный на самых современных технологиях музей истории, культуры и памяти местечек литваков. Планируется, что музей «Исчезнувший штетл» откроется в Шедуве в 2023 году.

Не хватает просвещения общества

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает, что пример спасителей евреев должен стать важной частью просвещения общества и политики будущего.

Об этом она сказала у Паняряйского мемориала в Вильнюсе во время мероприятия, приуроченного к 80-летию начала Холокоста в Литве.

«Их число приближается к тысяче, они были почти во всех слоях общества. К спасению евреев имеют отношение и ничем не выделяющиеся люди в разных уголках Литвы, и президент Казис Гринюс – это важно, об этом недостаточно говорят», – сказала собравшимся В. Чмилите-Нильсен.

«Эти примеры должны стать важной частью просвещения общества и политики будущего, современной литовской культуры, частью литовской идентичности с целью не только отдать дань уважения и актуализировать дела спасителей евреев, но и чтобы героизм и человечность все еще живых литовских праведников народов мира остались в веках», – добавила она.

Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски подчеркнула, что почти все восемьдесят лет общество молчало, и это помогло нацистским коллаборантам избежать правосудия.

«Большую часть этих восьмидесяти лет с начала Холокоста в Литве молчали по причине страха, неизвестности, равнодушия. Молчала память соседей, молчала и память тех, кто видел, слышал, наблюдал, особенно хорошо молчали те, кто содействовал убийствам, – их молчание многим помогло избежать правосудия», – сказала Ф. Куклянски.

По ее словам, обществу все еще не хватает эдукации и многого другого, что помогло бы помнить и осознать трагедию.

«К чему это молчание привело? К тому, что часть общества все еще не может осознать произошедшую трагедию, планомерное и последовательное уничтожение сотен тысяч граждан Литвы и проживавших в Литве евреев. Нечего удивляться, не одно поколение выросло, почти ничего об этом не зная, – не хватает последовательной эдукации, не хватает мероприятий не по случаю, не хватает людей, учителей, которые могли бы рассказать об истории евреев своего городка, не хватает и общественного согласия о том, что произошло», – сказала глава Еврейской общины Литвы.

Увековечить места массовых убийств евреев

Сейм Литвы призвал самоуправления увековечить места массовых убийств евреев, обустроить старые еврейские кладбища.

Парламентарии 64 голосами «за» приняли соответствующую резолюцию, инициированную консерватором Эмануэлисом Зингерисом.

В ней Сейм подчеркнул, что памятников коллаборантам с нацистской и советской властями не должно остаться в общественном пространстве, памяти о них не место в образовательных программах.

«Необходимо продолжать установление личностей погибших во время Холокоста евреев, чтобы можно было увековечить места убийств с именами и фамилиями жертв», – говорится в документе.

Сейм также призывает назвать именами праведников народов мира улицы, скверы и школы.

Вильнюсскому городскому самоуправлению предлагается назвать какое-нибудь из общественных пространств именем спасшего тысячи евреев японского дипломата Тиунэ Сугихары.

Тем временем

Посол России почтил память жертв Холокоста

Фото пресс-службы посольства РФ

23 сентября посол России в Литве Алексей Исаков и дипломаты посольства приняли участие в официальной церемонии, приуроченной к Дню памяти жертв геноцида евреев Литвы и 78-й годовщине уничтожения Вильнюсского гетто, сообщила пресс-служба посольства РФ.

Посол вместе с руководством Литовской Республики, главами аккредитованных в Вильнюсе дипломатических миссий и представителями общественных организаций возложил венок к монументу жертвам Холокоста в Паняряй. В этом месте с июля 1941 г. по июль 1944 г. гитлеровцы и их приспешники уничтожили более 100 тысяч человек, из них – 70 тысяч евреев.

А.Исаков также возложил цветы к местам массовых захоронений советских военнопленных.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ