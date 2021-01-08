Тракай передал Неринге звание культурной столицы

Фото neringa.lt

В 2021 году культурной столицей Литвы станет Неринга, перенявшая этот титул и символическое янтарное дерево у Тракай. Передача символа культурной столицы Неринге происходила виртуально и транслировалась в Facebook-аккаунтах муниципалитетов и культурных центров Тракай и Неринги.

«Неринга становится культурной столицей Литвы, ей передается символ – янтарное дерево. Я хочу поблагодарить Тракай, культурную столицу 2020 года, а Неринге пожелать насыщенного и непрерывного культурного процесса. Несмотря на то что передача титула Культурной столицы страны происходит в столь непростое время, в условиях строгого карантина, хочется верить, что по мере улучшения ситуации виртуальные культурные мероприятия в следующем году постепенно переместятся в реальные пространства. Желаю, чтобы обстоятельства позволили реализовать полноценную программу Культурной столицы Литвы на 2021 год, еще ярче раскрывающую самобытность Неринги», – сказал министр культуры Симонас Кайрис.

В 2020 году Тракай разработал идею культурных кругов, которые распространяются и вовлекаются в культурный процесс. Водные круги провозглашали новости из прошлого, настоящего и распространяли послание в будущее, в середине – кардиограмма пульсирующего сердца, напоминающая мотив Тракайского замка.

«Хотя год был действительно сложным и полным сюрпризов из-за ситуации с пандемией, мы счастливы, что успешно преодолели все трудности. Считаю, что проект «Культурная столица» в Тракай действительно оставил неизгладимый след своими мероприятиями, концертами, художественными инсталляциями и смелыми решениями. Желаю успехов новой культурной столице и не бояться испытаний в это трудное время», – сказала Агата Манкялюнене, заместитель директора администрации Тракайского района.

В 2021 году Неринга представляет проект «Остров культуры» и приглашает вас обрести покой и вдохновение, погрузиться в новые культурные впечатления на самом красивом курорте Литвы.

Исторический балтийский пейзаж, переплетенный с германским, край ветра и воды – основа самобытности и неповторимости Неринги, признак ее исключительности.

В проекте «Острова культуры» этот отличительный знак приобрел арифметическое выражение +1 и стал основой всей концепции программы 4 + 1. Четыре городка дополняются Алкснине, четыре сезона – дельта Нямунаса и Куршского залива, четыре стороны света – путь миграции птиц через косу, четыре стихии – человек, контролирующий их.

Связь человека с природой веками создавала уникальный мир Куршской косы. Исключительный культурный ландшафт в течение 20 лет охраняет флаг ЮНЕСКО. Вот почему пространство и его опыт особенно важны на «Островах культуры». Нетронутая природа ценится как живущими здесь людьми, так и гостями города, которые массово посещают Нерингу. В 2021 году «Остров культуры» укрепит связь между творческими людьми и природой, сплотит местное сообщество для творческой деятельности, ведь Неринга – это легенда, которая вдохновляет.

«Я надеюсь, что эта символическая, виртуальная передача дерева культуры напомнит всем нам, что культурная столица Литвы – не окончательный проект, что идеи, усилия и значимые работы деятелей культуры постоянно путешествуют по всей Литве», – говорит Нарунас Ляндрайтис, заместитель мэра муниципалитета Неринги.

Подготовлено ЛК по сообщению Минкультуры