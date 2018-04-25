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Трамп дал совет Зеленскому

Фото Офис президента Украины

Президент США Дональд Трамп отметил прогресс в отношениях России и Украины и посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать в том же духе. Об это он сказал в ходе двусторонней встречи с Зеленским в Нью-Йорке.

«Я вижу, что за то короткое время, что вы находитесь на посту (президента – ред.), вы уже достигли значительного прогресса в отношениях с Россией. Продолжайте в том же духе», – заявил Трамп.

По его мнению, президент России Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Донбассе.

«Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением», – сказал глава американской администрации.

В свою очередь Владимир Зеленский считает, что только совместные усилия ЕС и США могут помочь урегулировать ситуацию на Донбассе.

«Мы понимаем, что только совместно ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе», — сказал он и добавил, что Украине нужна не просто «помощь, а поддержка».

Напомним, встреча Зеленского и Трампа состоялась в Нью-Йорке, в рамках визита президента Украины в США для участия в 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

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