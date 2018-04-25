Трамп десять лет не платил налоги — СМИ

Президент США Дональд Трамп десять лет не платил федеральный подоходный налог. Об этом со ссылкой на налоговые декларации сообщает The New York Times в понедельник, 28 сентября.

Издание получило информацию о налогах Трампа более за чем 20 лет, включая данные «сотни» компаний, которые составляют его бизнес-империю.

«Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет — в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает», — сказано в материале.

При этом в 2016 году, когда Трамп стал президентом, он заплатил только 750 долларов подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году, пишет NYT.

Трамп о налогах: Я заплатил много

Президент США Дональд Трамп отрицает информацию The New York Times о том, что он годами почти не платил налоги, сообщает Интерфакс.

«Это абсолютно ложные сведения», — заявил он в Белом доме.

Он не стал уточнять, сколько налогов он уплатил, пообещав раскрыть эту информацию после того, как она пройдет проверку в налоговой службе США.

«Я заплатил много, и также я заплатил большой подоходный налог. Все это будет раскрыто. Все это будет обнародовано», — сказал Трамп.

Он уверен, что статьей о нем журналисты NYT хотели перед выборами «создать небольшую историю».

Напомним, что ранее племянница Трампа обвинила его в воровстве денег. В иске против Дональда Трампа, а также его брата и сестры, женщина назвала их мошенниками, для которых «обман был нормой жизни».