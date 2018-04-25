Трамп или не Трамп?

Первый срок президентства Дональда Трампа завершится в начале 2021 года. Пока неизвестно, будет ли второй, «РГ/РБ» вспоминает, чем запомнился один из самых экстравагантных президентов США, который руководил страной и влиял на мировые события по большей части из твиттера.

Экономика

Ещё год назад, осенью 2019 года, когда приход коронавируса никто не мог предсказать, казалось, что экономические успехи Дональда Трампа станут главный козырем его предвыборной кампании.

К концу 2019 года ВВП США рос примерно на 3% в годовом исчислении, что почти вдвое больше, чем в Европе. Безработица среди тех, кто ранее активно искал, но не мог найти работу, достигла минимального за полвека уровня – 3,6%. Кроме того, в стране активно росла средняя зарплата.

Чтобы добиться таких результатов, Трамп проводил политику протекционизма. Например, он убеждал автогигантов открывать новые производства в стране, а не за рубежом, он снизил налоги и повысил оборонные расходы до рекордных показателей. Это неизменно вызывало поддержку у рабочих, но напрягало предпринимателей. И у всего этого была обратная сторона. Профинансированы эти решения были за счёт займов, в результате дефицит бюджета США вырос с 2017 по 2019 год с 666 до 900 млрд долларов.

Однако в 2020 году коронавирус нанёс по американской экономике сокрушительный удар. В стране началась рецессия и рост безработицы. Согласно прогнозу Федеральной резервной системы США, ВВП по итогам 2020 года упадёт на 6,5%. Трамп лишился своего главного козыря: теперь он не может говорить, что при нём США стали экономической сверхдержавой. Вернее, может, но вынужден добавлять, что всему помешал коронавирус.

По данным на конец октября, в США от коронавируса погибли более 230 тысяч человек. Согласно статистике, Штаты входят в десятку стран с самой высокой смертностью от этого заболевания. Она составляет 697 человек на 1 млн населения (для сравнения в Германии – этот показатель равен 122). В столь плачевных результатах оппоненты обвиняют именно Трампа, который недооценил угрозу и до последнего не верил в серьёзность проблемы, а в конце концов переболел сам.

Ограничение иммиграции

Одним из самых громких предвыборных обещаний Трампа была борьба с потоком в страну беженцев. Трамп хотел построить стену по линии границы Мексики и США, предложил отказывать в грин-карте тем, кто активно пользуется социальными льготами, подписал указ о массовой высылке нелегальных иммигрантов, имевших криминальное прошлое, а гражданам Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена и вовсе запретил въезд. Кроме того, при нём были резко сокращены квоты на приём в США беженцев.

Часть этих мер была реализована, другую заблокировали соперники Трампа из Демократической партии (например, пресловутая стена так и не была достроена). Тем не менее дискуссии о том, нужно ли Америке сокращать квоты для беженцев, из-за которых растёт преступность и лишаются рабочих мест граждане-афроамериканцы, или это расистская мера, которая ни к чему не приведёт, идут до сих пор.

Внешняя политика

Не менее активно, чем внутри страны, Трамп проявлял себя на внешнеполитической арене. Правда, большинство внешних решений были адресованы в первую очередь американскому избирателю. Среди них, например, значительное сокращение американского воинского контингента в Сирии и Афганистане и переговоры с талибами.

В качестве протекционистских мер для поддержания американской экономики Трамп разругался с Китаем. Президента не устраивал дисбаланс в торговых отношениях Вашингтона и Пекина, а также то, что в Поднебесной воруют технологические решения американских компаний. Из-за этого в 2018 году Трамп инициировал введение таможенных пошлин и иных экономических ограничений на торговлю с Китаем.

Самым тревожным внешнеполитическим проектом Трампа стала его попытка «усмирить» лидера КНДР Ким Чен Ына (Kim Jong-un). Весной 2017 года Трамп послал к берегам Северной Кореи ударную группу кораблей во главе с несколькими авианосцами. Это было сделано в ответ на агрессивные действия Пхеньяна. Однако в 2018 году Ын сделал явные шаги навстречу «западному миру». Он провёл несколько внешнеполитических визитов, среди которых была и встреча с Трампом в Сингапуре. И хотя этот диалог не привёл к заметному изменению политики КНДР, отношения между двумя лидерами потеплели. Трамп впоследствии неоднократно называл Ына своим другом, а Северная Корея больше не устраивала показательных испытаний оружия, от которых содрогался бы весь корейский регион.

Среди других громких внешнеполитических поступков Трампа – его признание Иерусалима столицей Израиля и суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Кроме того, президентство Трампа запомнится его выходом из многочисленных международных соглашений. Это и разрыв ядерной сделки с Ираном (и последовавшее введение многочисленных санкций против этой страны), и выход из договора о ракетах средней и малой дальности, и отказ от исполнения «Парижского соглашения» по климату. Одним из последних международных соглашений, от исполнения которого отказался Трамп, стал Оттавский договор о запрещении противопехотных мин ненаправленного действия.

Скандалы в Белом доме

Трамп войдёт в историю как президент, при котором Белый дом не прекращал сотрясаться от всевозможных скандалов и уголовных дел. Начались они сразу после избрания Трампа с так называемого дела о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Согласно обнародованным весной 2019 года результатам расследования, Россия вмешивалась в президентские выборы, но не состояла в сговоре с Трампом и его штабом. По этому делу тюремные сроки получили шесть помощников Трампа.

Впрочем, Russiangate – не единственная причина скандалов в окружении президента. В августе 2020 года был арестован ещё один экс-помощник президента Стив Бэннон (Stephen Bannon). Его подозревают в участии в сговоре с целью хищения средств, собранных со сторонников строительства стены на границе с Мексикой.

Наиболее громкими стали отставки – госсекретарей Рекса Тиллерсона (Rex Tillerson) и Джона Салливана (John Sullivan), постоянного представителя США при ООН Никки Хейли (Nikki Haley), главы Пентагона Джеймса Мэттиса (James Mattis), генпрокурора Джеффа Сешнса (Jeff Sessions).

Однако самым громким скандалом стала попытка импичмента Трампу. Демократы пытались отправить президента в отставку за то, что он попросил украинского президента Владимира Зеленского расследовать деятельность сына Джо Байдена (Joe Biden). Когда Байден был вице-президентом США и курировал отношения с Украиной, его сын Хантер (Hunter Biden) входил в совет директоров украинской энергетической компании Burisma Holdings. У украинского правосудия были к этой компании претензии, но, как полагает Трамп, под давлением тогдашней администрации США дело закрыли. Впрочем, Сенат, состоящий преимущественно из республиканцев, отказался объявлять импичмент своему президенту.

Отдельно стоят скандальные взаимоотношения Трампа с критикующими его журналистами. В конечном итоге президент США после избрания решил свои самые главные заявления делать без посредников – через соцсеть Twitter, где на аккаунт Трампа подписаны 87 млн человек. Трамп регулярно делает несколько публикаций в день, которые тут же тиражируют СМИ по всему миру. Именно через твиттер Трамп объявляет о принятых решениях во внешней и внутренней политике и влияет на ход мировых событий. И кто бы ни стал следующим президентом США, Трамп совершенно точно останется в истории не только из-за экономического подъёма и рецессии, коронавируса, встречи с Ким Чен Ыном и противостояния с Ираном, но и потому, что он, несмотря на свои 74 года, оказался пока самым открытым для интернета главой Белого дома.