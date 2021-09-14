Трамп намекнул об участии в президентской гонке — 2024

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что текущая ситуация в стране не оставляет ему других вариантов, кроме как участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.

«Я думаю, у нас не будет выбора. Все движется к тому, что у нас просто не будет выбора», — сказал Трамп в ответ на вопрос о его возможном участии в следующей президентской избирательной кампании в США. Он назвал «самым большим позором в истории страны» то, как был осуществлен вывод американских войск из Афганистана.

Трамп заявил, что не считает действующего президента США Джо Байдена достаточно компетентным для должности и что нынешняя администрация усиливает раскол в американском обществе. «Они продолжают твердить, что хотят объединить людей, что хотят быть инклюзивными, но они такими не являются», — высказал свое мнение экс-президент.