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Трамп назвал дату подписания сделки с Китаем

США и Китай подпишут 15 января 2020 года первую часть большого торгового соглашения, которое может положить конец торговой войне между двумя странами. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Я буду подписывать первую часть нашего широкого и всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая. Позже я отправлюсь в Пекин, где начнутся переговоры по второй части соглашения», – написал Трамп.

Ранее в декабре Дональд Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах с Китаем. Тогда он утверждал, что первая часть торговой сделки будет заключена очень скоро.

Известно, что в рамках этого соглашения Пекин существенно увеличит импорт из США, в том числе сельскохозяйственной продукции.

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Вашингтон также утверждает, что Пекин обязался увеличить закупки американских товаров и услуг в ближайшие два года на 200 млрд долларов по сравнению с уровнем 2017 года.

При этом США оставят в силе пошлины в 25%, которые затронут объем экспорта китайских товаров на 250 млрд долларов, но вдвое снизит действующие пошлины, которые затрагивают товары китайского экспорта объемом 120 млрд долларов.

korrespondent.net

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