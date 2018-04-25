Трамп назвал дату подписания сделки с Китаем

США и Китай подпишут 15 января 2020 года первую часть большого торгового соглашения, которое может положить конец торговой войне между двумя странами. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Я буду подписывать первую часть нашего широкого и всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая. Позже я отправлюсь в Пекин, где начнутся переговоры по второй части соглашения», – написал Трамп.

Ранее в декабре Дональд Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах с Китаем. Тогда он утверждал, что первая часть торговой сделки будет заключена очень скоро.

Известно, что в рамках этого соглашения Пекин существенно увеличит импорт из США, в том числе сельскохозяйственной продукции.