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Трамп назвал позором утрату культурной идентичности Европы из-за мигрантов

Photo by Rex Pe on Foter.com / CC BY

Как заявил президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию The Sun, привлечение свыше миллиона мигрантов из чужих культур навсегда изменило Европу в худшую сторону.

По его словам, случившееся с Европой — это позор. «Позволить иммиграции занять место в Европе — это позор, это изменило ткань Европы», и если не предпринимать что-то очень быстро, «она никогда не станет тем, чем была». Американский президент заявил европейцам: «Я думаю, что вы теряете свою культуру».

При этом глава США отметил, что очень любит страны Европы, поскольку является «по сути, продуктом ЕС, между Шотландией и Германией», так как его отец — выходец из Германии, а мать — из Шотландии.

tourister.ru

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