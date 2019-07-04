Трамп назвал условие вывод войск из Афганистана

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Американские военные в конечном счете будут выведены из Афганистана, однако в стране должно сохраняться постоянное присутствие разведывательных служб США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Говоря об Афганистане, американский лидер констатировал, что военные США находятся в этой стране слишком долго.

«Мы выполняем роль жандарма для всего мира. Взгляните на Россию, она не является мировым жандармом, она поддерживает порядок у себя в стране. Взгляните на Китай, их войска не находятся повсюду», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США уже значительно сократили свои силы в Афганистане.

«Я бы хотел просто уйти из этой страны. Проблема в том, что она, как кажется, является своего рода лабораторией для террористов. Я бы ушел из страны, и мы уйдем из нее, но мы оставим очень мощную разведку», — заключил Трамп

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет — с декабря 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тысяч человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса.

Как сообщалось, в апреле в Афганистане погибли четверо американских военных.

Напомним, в мае в Пентагоне опубликовали доклад, согласно которому, в результате военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали в 2018 году погибли по меньшей мере 120 мирных жителей.

korrespondent.net