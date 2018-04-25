default image
В Вильнюсском аэропорту будет более удобная система проверки билетов

Подробнее...
default image
Глава Пентагона назвал источник смуты во всем мире

Подробнее...
default image
Джонсон надеется, что Великобритания вернется к нормальной жизни к Рождеству

Подробнее...
default image
Платные тесты на COVID-19 могли бы делать и государственные лаборатории – вице-министр

Подробнее...
default image
Росатом в начале августа планирует физпуск БелАЭС

Подробнее...
default image
Скачок заболеваемости коронавирусом связан с путешествиями - НЦОЗ

Подробнее...
default image
В воскресенье отдыхающие неумышленно пересекли границу с Россией

Подробнее...
default image
Беларусь впервые за 12 лет назначила посла в США

Подробнее...
default image
Трамп не готов признавать любой исход выборов в США

Подробнее...
default image
В сентябре Литва надеется подписать договор о приобретении Black Hawk – министр

Подробнее...
default image
В ВОЗ дали прогноз по массовой вакцинации от COVID

Подробнее...
default image
Скончался многолетний руководитель Музея М. К. Чюрлениса, историк О. Даугялис

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС склонны сокращать Фонд восстановления экономики, на переговорах –перерыв

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС не могут согласовать спасение экономики

Подробнее...
default image
В Великобритании выделили шесть форм нового коронавируса

Подробнее...
default image
В Таллине встретятся главы МИД Балтии и Германии

Подробнее...
default image
За минувшие сутки в Литве подтверждены 15 новых случаев коронавируса, общее число –1947

Подробнее...
default image
Во Франции штраф за отсутствие маски в общественном месте составит 135 евро

Подробнее...
default image
Eurolines возобновляет сообщение с Киевом и Львовом

Подробнее...
default image
Треть японцев выступает за отмену Олимпиады в Токио из-за пандемии

Подробнее...
default image
Помощь Литве в строительстве Rail Baltica – куда меньше, чем просили

Подробнее...
default image
Возвращающимся из Хорватии введена изоляция, из Украины - отменена

Подробнее...
default image
«Midsummer Vilnius» обещает незабываемые вечера

Подробнее...
default image
Страхование выпускников

Подробнее...
default image
Главком ВС: Система ПВО Литвы вышла на новый уровень

Подробнее...
default image
Грузоперевозки – по новым правилам

Подробнее...
default image
Конец кризиса или просто передышка?

Подробнее...
default image
Оцифрованы вильнюсские кладбища

Подробнее...
default image
Столичную компанию Vilniaus vandenys оштрафовали

Подробнее...
default image
Электроэнергия: от монополиста - к выбору поставщика

Подробнее...
default image
Компенсация за уничтоженный авто

Подробнее...
default image
Последствия коронакризиса в странах Балтии

Подробнее...
default image
Партии готовятся к выборам

Подробнее...
default image
76-я годовщина освобождения Вильнюса

Подробнее...
default image
На благо поставщиков

Подробнее...
default image
Источники энергии в жилых домах

Подробнее...
default image
Рынок недвижимости оживает

Подробнее...
default image
Центральный почтамт переезжает

Подробнее...
default image
Bonjour: все во Францию

Подробнее...
default image
Мамочка

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Трамп не готов признавать любой исход выборов в США

Фото facebook/The White House

Президент США Дональд Трамп не готов заведомо заявить о том, что признает любой исход предстоящих в ноябре выборов. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в воскресенье, сообщает ТАСС.

Главу государства спросили, признает ли он результаты выборов, какими бы они ни были. «Я должен сначала увидеть [результаты]. Нет, я не собираюсь отвечать утвердительно», — сказал Трамп.

Он в очередной раз выразил уверенность в том, что бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, «уничтожит страну» в случае победы на президентских выборах. «Я не хотел бы выражаться подобным образом. Я бы сказал, что он не является компетентным, чтобы быть президентом», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, считает ли он Байдена склонным к старческому слабоумию.

«Байден не может связать двух слов. Им просто рулят <…>. Он читает с телесуфлера и потом возвращается в свой подвал», — добавил республиканец, имея в виду, что его наиболее очевидный соперник воздерживается от очных предвыборных мероприятий из боязни заразиться коронавирусом.

Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 633 делегатов Национального съезда Демократической партии, которые поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд демократов, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа, он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.