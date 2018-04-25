Трамп не готов признавать любой исход выборов в США

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Президент США Дональд Трамп не готов заведомо заявить о том, что признает любой исход предстоящих в ноябре выборов. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в воскресенье, сообщает ТАСС.

Главу государства спросили, признает ли он результаты выборов, какими бы они ни были. «Я должен сначала увидеть [результаты]. Нет, я не собираюсь отвечать утвердительно», — сказал Трамп.

Он в очередной раз выразил уверенность в том, что бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, «уничтожит страну» в случае победы на президентских выборах. «Я не хотел бы выражаться подобным образом. Я бы сказал, что он не является компетентным, чтобы быть президентом», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, считает ли он Байдена склонным к старческому слабоумию.

«Байден не может связать двух слов. Им просто рулят <…>. Он читает с телесуфлера и потом возвращается в свой подвал», — добавил республиканец, имея в виду, что его наиболее очевидный соперник воздерживается от очных предвыборных мероприятий из боязни заразиться коронавирусом.

Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 633 делегатов Национального съезда Демократической партии, которые поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд демократов, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа, он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.