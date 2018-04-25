Трамп не приедет в Москву на торжества по случаю 9 мая

Президент США Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это подтвердил во вторник корреспонденту ТАСС представитель администрации США высокого ранга.

«Президент отклонил приглашение присутствовать на праздновании Россией Дня Победы», — сказал этот представитель исполнительной ветви власти США. Он не стал отвечать на вопрос о том, будет ли американская делегация присутствовать в Москве на 9 мая и кто ее может возглавить в этом случае.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва получила по дипломатическим каналам от Вашингтона информацию о том, что Трамп не приедет на празднование 9 мая. Песков отметил, что власти России пока не знают, на каком уровне Соединенные Штаты будут представлены на предстоящих праздничных мероприятиях.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее приглашения посетить российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях были направлены Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах — лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии.