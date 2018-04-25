Трамп о Сирии: Пора вернуть наших солдат домой

Президент США Дональд Трамп заявляе, что Штатам пора «выйти из этих бесконечных войн» и вернуть американских военных домой. Об этом он написал в Twitter в понедельник, 7 октября, комментируя ситуацию в Сирии.

«Курды сражались вместе с нами, но им выплачивались огромные деньги и технику для этого. Они воевали с Турцией в течением десятилетий… пришло время нам выйти из этих смехотворных бесконечных войн, многие из них ведутся между племенами, и вернуть наших солдат домой», — написал Трамп в Twitter. Он добавил, что Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны разбираться с тем, что они будут делать с боевиками «Исламского государства».

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Турция намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.

Напомним, 1 октября Турция начала односторонние военные действия в «безопасной зоне» на северо-востоке Сирии.