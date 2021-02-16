Трамп опять намерен вернуться в политику

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Бывший президент США Дональд Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, «неудержимые друзья и союзники Трампа ожидают, что он возобновит дружеские интервью СМИ после нескольких недель молчания».