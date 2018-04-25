Трамп отправил Болтона в отставку

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Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает ТАСС. Сообщение об этом американский лидер опубликовал во вторник на своей странице в Twitter.

«Я проинформировал вчера вечером Джона Болтона, что его служба больше не требуется в Белом доме. Я был категорически не согласен со многими его предложениями, как и многие другие в администрации, и по этой причине я сказал Джону, чтобы он подал в отставку, что он и сделал сегодня утром», — написал Трамп. «Я очень благодарен Джону за его службу», — добавил он.

Президент также сообщил, что назовет имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

«Я предложил подать в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал мне, что мы обсудим это завтра», — отреагировал в Twitter сам Болтон.

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