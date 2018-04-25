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Трамп подписал указ о реформе полиции: введены более строгие правила применения оружия

Фото pixabay.com

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о реформе полиции. Трансляцию церемонии из Розового сада Белого дома вели американские телеканалы, сообщает ТАСС.

Документ вводит более строгие правила применения силы стражами порядка. В указе уделяется приоритетное внимание выдаче федеральных грантов на подготовку сотрудников правоохранительных органов, чтобы поощрить мирное разрешение конфликтов. При этом власти будут рассматривать жалобы на применение полицейскими силы.

Нововведения призваны улучшить обмен информацией между госструктурами, чтобы в том числе не принимать на работу в полицию людей без полной проверки их биографии.

«Это большой шаг, который раньше не предпринимался», — сказал Дональд Трамп. Он добавил, что удушающие приемы будут запрещены, за исключением тех случаев, когда под угрозой находится жизнь сотрудника полиции.

Кроме того, полицейским будут помогать работники социальной сферы в таких делах, не связанных с насилием, как наркомания, отсутствие постоянного места жительства и психические расстройства. Цель состоит в том, чтобы обеспечить хорошие взаимоотношения между правоохранителями и гражданами в США.

belta.by

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