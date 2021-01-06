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Трамп пообещал «адскую битву» за Белый дом

Фото The White House/facebook.com

Президент США Дональд Трамп пообещал устроить «адскую битву» за президентский пост, если демократы «захватят» Сенат и Белый дом. С призывами бороться за итоги выборов президента он выступил в городе Далтон, штат Джорджия.

«Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз — а, может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным перевесом, а они отбирают у тебя победу и подтасовывают результаты — это недопустимо», — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома утверждает, что победил 3 ноября «с большим отрывом», подчеркнув неприемлемость «фальсификации выборов». По его мнению, победа демократов будет означать «начало коммунизма».

Также он призвал своих сторонников не позволить украсть его победу.

Ранее Трамп обвинил Минюст и ФБР в бездеятельности в связи с фальсификациями на президентских выборах. 

Отметим, 6 января должны утвердить реультаты президентских выборов в США.

korrespondent.net

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