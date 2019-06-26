Трамп пригрозил Ирану уничтожением

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал во вторник, 25 июня, на своей странице в Twitter.

«Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая сила будет означать уничтожение», — заявил он.

Трамп также заявил, что руководство Ирана не понимает слов «любезность» или «сочувствие».

«К сожалению, они понимают лишь силу и мощь, и США сейчас несомненно являются самой мощной военной силой в мире, мы только за последние два года инвестировали $1,5 трлн», — отметил Трамп.

Иранский народ беспричинно страдает из-за своего руководства, которое «тратит все свои деньги на террор», резюмировал Трамп.