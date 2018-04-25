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Трамп разрешил арестовывать и сажать участников акций по сносу памятников

Photo by IoSonoUnaFotoCamera on Foter.com / CC BY-SA

Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.

«Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всякого, кто совершает акты вандализма или уничтожает любой памятник, статую или другую федеральную собственность подобного типа в США, и приговаривать их к лишению свободы сроком до десяти лет», — написал американский президент в Twitter. Он также отметил, что его распоряжение вступило в силу «незамедлительно» и его также можно использовать для наказания за уже совершенные акты вандализма или снесенные памятники.

На фоне протестов, поводом к которым стала гибель в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда, из других штатов стали поступать сведения о сносах и демонтаже памятников героям Гражданской войны, выступавших на стороне рабовладельческого Юга. В прошлом в США было принято считать их отважными и талантливыми полководцами и одновременно пояснять, что зачастую они защищали неверные идеалы, включая рабство.

2 июня власти Виргинии приняли решение демонтировать памятник командующему армией конфедератов генералу Роберту Ли. 10 июня митингующие в Ричмонде (Виргиния) обрушили памятник Христофору Колумбу, обвинив первооткрывателя в геноциде коренного населения Америки. 20 июня демонстранты снесли статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка в городе Роли. 14 июня сообщалось о снятии митингующими бюста рабовладельца Джона Макдоно в Новом Орлеане, штат Луизиана.

На фоне этого спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась убрать из здания Конгресса портреты предыдущих спикеров, которые служили во времена Конфедерации, и поставила на голосование поправку, предусматривающую возможность переименования военных баз США, названных в честь генералов-конфедератов. Пелоси также заявила, что из здания Капитолия необходимо убрать статуи лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил, что даже не рассматривает возможности переименования важных военных баз США, таких как Форт-Брагг, Форт-Худ и Форт-Беннинг.

Трамп также выступил против демонтажа памятника президенту Теодору Рузвельту, установленному при входе в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио напомнил, что конную статую Рузвельта, по бокам которой на земле стоят фигуры индейца и африканца, давно называют символом расовой дискриминации, поскольку она «недвусмысленно представляет чернокожих и туземные народы как расово неполноценные и подчиненные». Решение руководства музея демонтировать скульптуру и перенести ее в другое место Трамп назвал смехотворным и призвал не трогать памятник.

NEWSru.com

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