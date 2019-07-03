Трамп решил отметить День независимости США в милитари-стиле

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Президент США Дональд Трамп собрался по примеру российского коллеги Владимира Путина продемонстрировать народу военную мощь страны в День независимости 4 июля.

«У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого еще не было, оно будет особенное… Я собираюсь присутствовать там, и я хочу сказать несколько слов: у нас будут самолеты, лучшие в мире истребители и другие самолеты тоже. И у нас будет несколько танков», — заявил хозяин Белого дома, слова которого приводит телеканал CNN.

Это будет не парад вооружений, так как, по выражению Трампа, дороги не в восторге от прохождения тяжелых танков. Технику планируется просто выставить в определенных местах. По словам Трампа, США есть чем похвастаться: это новейшие танки «Шерман» и «Абрамс». Как пишет USA Today, технику планируется разместить вдоль Национальной аллеи в Вашингтоне, пролегающей от здания конгресса до мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.

В этом году мероприятие по случаю Дня независимости США решили назвать «Салют Америке» и посвятить американским военным. При этом сам Дональд Трамп выступит с речью: отмечается, что Трамп и другие президенты ранее проводили праздничные мероприятия в Белом доме, но, как правило, не присутствовали на традиционных больших празднованиях.

Представители министерства обороны США подтвердили CNN, что небольшое количество танков M1 Abrams и других бронированных машин примет участие в праздновании Четвертого июля в Вашингтоне. Однако они не будут проезжать по Пенсильвания-авеню, так как это может нанести ущерб дорогам и мостам.

Представитель Пентагона заявил, что количество транспортных средств будет очень небольшим: два танка M1 Abrams, две боевые машины Bradley и бронированная ремонтная машина M88, а также соответствующее количество сопровождающего персонала. Также в праздновании примут участие несколько американских военных самолетов, в том числе бомбардировщики-невидимки B-2 и F-35, а также истребители F-22, летная демонстрационная группа ВМС США «Голубые ангелы» и церемониальные подразделения.

По данным газеты The Washington Post, использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму: по данным издания, час полета F-35 обходится в 30 тысяч долларов.

Что же касается стоимости нынешнего празднования, то Пентагон и министерство внутренних дел отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу. Американский военный чиновник заявил, что стоимость использования военного имущества в рамках празднования Четвертого июля этого года оценивается менее чем в 1 миллион долларов, и что задействованный военный персонал должен быть набран из подразделений, базирующихся в районе Вашингтона, что позволит снизить затраты.

Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тысяч военнослужащих, по вашингтонским улицам проехала участвовавшая в боевых действиях техника, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована авиация.

После своего визита во Францию в 2017 году и участия в качестве гостя на крупном военном шествии, которое состоялось на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня страны, президент Трамп выразил желание провести схожую демонстрацию военной мощи у себя дома. «Мы можем устроить 4 июля что-то подобное в Вашингтоне», — сказал Трамп после своего возвращения.

Американцы к желанию главы государства «поиграть мускулами» отнеслись по-разному. Одни не хотели бы «дополнительного внимания к параду из-за военной техники и прочей шумихи». Другие начали заявлять, что «это было бы очень круто! Пусть весь мир увидит, насколько наша страна могущественна!»

Ранее Трамп объявил о своем намерении провести военный парад в День ветеранов в Вашингтоне, округ Колумбия, однако отменил эти планы после того, как стало известно, что стоимость такого парада составляет десятки миллионов долларов. Сам Трамп назвал эту цену «абсурдно высокой» и обвинил местные власти в алчности.